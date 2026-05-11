Reportul la Loto 6/49, la categoria I, este în valoare de peste 22,86 milioane de lei (peste 4,36 milioane de euro), informează, luni, Loteria Română, citată de Agerpres.

- Report de peste 4,3 milioane de euro la Loto 6/49. Ce premii a acord Loteria România la ultima tragere - Arhivă

Joi, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică Loteria Română a acordat peste 30.750 de câştiguri în valoare totală de peste 2,87 milioane de lei.

Ce premii s-au acordat

La Noroc este în joc un report cumulat de peste 6,41 milioane de lei (peste 1,22 milioane de euro). La Joker, la categoria I, se înregistrează un report de peste 1,38 milioane de lei (peste 264.400 de euro), iar la categoria a II-a, un report de peste 87.600 de lei. La Noroc Plus este în joc un report la categoria I de peste 76.300 de lei.

Articolul continuă după reclamă

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 288.950 de lei (peste 55.100 de euro), iar la Super Noroc un report cumulat în valoare de peste 202.200 de lei (peste 38.600 de euro).

La tragerea LOTO 5/40 s-au câştigat două premii la categoria a II-a în valoare de 211.198,50 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la o agenţie din Constanţa şi pe bilete.loto.ro. La tragerea Noroc s-a câştigat premiul de categoria a III-a în valoare de 58.929,12 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenţie din Baia Mare.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰