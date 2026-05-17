LOTO 6/49 duminică, 17 mai 2026. Numerele câştigătoare de azi

Duminică, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 14 mai, Loteria Română a acordat 22.344 de câştiguri în valoare totală de peste 1,66 milioane de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 23,65 milioane de lei (peste 4,54 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 6,57 milioane de lei (peste 1,26 milioane de euro).

Rezultate LOTO 6 din 49. Numerele câștigătoare azi, 17 mai

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Joker: 17 + 32, 1, 8, 35, 12

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc Plus: 8 1 9 9 3 1

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Super Noroc: 8 3 6 3 5 3

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc: 9 5 9 2 4 3 0

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Loto 5 din 40: 40, 29, 26, 18, 16, 4

Rezultate loto 6/49. Numere câștigătoare la Loto 6 din 49: 39, 36, 5, 3, 25, 10

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 1,57 milioane de lei (peste 302.600 de euro), iar la categoria a II-a, reportul este in valoare de peste 128.800 de lei (peste 24.700 de euro). La Noroc Plus este in joc un report la categoria I in valoare de peste 94.200 de lei (peste 18.100 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 367.800 de lei (peste 70.600 de euro), iar la categoria a II-a reportul este de peste 39.400 de lei. La Super Noroc este in joc un report la categoria I in valoare de peste 200.800 de lei (peste 38.500 de euro).

Rezultate LOTO 6 din 49. Ultimele numere câștigătoare

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Joker: 5, 24, 9, 37, 11 +11

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc Plus: 3 4 7 7 2 4

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Super Noroc: 1 4 4 1 6 5

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc: 9 6 1 8 9 3 5

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Loto 5 din 40: 27, 36, 2, 38, 19, 25

Rezultate loto 6/49. Numere câștigătoare la Loto 6 din 49: 21, 32, 49, 24, 7, 14

