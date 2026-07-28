Revoltă fără precedent în rândul crescătorilor de ovine. Mii de oieri amenință că ies în stradă, după ce autoritățile au venit cu soluția vaccinării animalelor împotriva pestei micilor rumegătoare. Fermierii se tem că măsura le va bloca exporturile și cer demisia conducerii ANSVSA. Autoritățile vin însă cu altă variantă: vaccinarea ar fi pasul necesar pentru ca România să recâștige încrederea Europei și să poată trimite din nou animale vii peste graniță.

Ștefan Becheru are o fermă mică de oi în Călărași. Se teme că decizia autorităților ar putea să-i pună în pericol munca de ani de zile. "Garantează cineva cu reacţiile adverse? Zice că e obligatoriu şi cu asta basta. Nu ştiu dacă o să-i las. Le iau şi le mut de colo-colo. Mi le îmbolnăveşti cu bună ştiinţă", a declarat Ştefan Becheru, fermier. Nu este singurul fermier care privește cu suspiciune planul autorităților. Oierii se tem că vaccinarea în masă ar putea însemna și porți închise pentru exporturile de carne și lapte ale României.

Aproximativ 90% din carnea de oaie procesată în abatoarele româneşti ajunge în piaţa comunitară

"Ciobanii nu vor să audă de vaccinare. Dacă oile nu ne mor, noi nu suntem de acord cu vaccinarea. În momentul în care tu ai vaccinat nu mai poţi să faci export de animale vii, nici carcasă în Europa. Ai voie să mulgi, da să predai predai laptele unde se pasteurizează", a declarat Ioan Sterp, vicepresedinte asociația profesională a ciobanilor din România. Lucru confirmat şi de autorităţi, care spun că negociază cu comisarii europeni regulile pe care vor trebui să le aplice. "Dacă mergem pe strategia de a vaccina la nivel naţional, vom bloca exporturile de carcasă, lapte şi produse lactate. Avem discuţii cu partenerii externi pentru a modifica certificatele de export. Dacă mergem pe o strategie de vaccinare regională, să putem debloca aceste exporturi", a declarat Alexandru Nicolae Bociu, preşedintele ANSVSA.

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"Nu se mai rezumă strict la o vaccinare ca la o soluţie minune, ci la un nou sistem de trasabilitate a animalelor. Va fi un program costisitor, pentru că tot ce înseamnă mişcarea animalelor trebuie să intre pe un alt făgaş sigur pentru a convinge Comisia Europeană că suntem o ţară care are dreptul să exporte animale vii şi carcase", a declarat Tanczos Barna, ministrul interimar al Agriculturii. România a primit gratuit peste un milion de doze de vaccin de la Uniunea Europeană. În prima etapă, ar urma să fie imunizate animalele din Constanța și Tulcea. Vaccinarea oilor face parte dintr-un plan pe care România trebuie să-l prezinte Comisiei Europene, pentru a putea relua exporturile de animale vii, interzise din cauza virusurilor, până la final de 2026.

Aproximativ 90% din carnea de oaie procesată în abatoarele româneşti ajunge în piaţa comunitară. Dar România exportă şi către state din afare UE. În 2025, am exportat aprox 700 de tone de carne către aceste state. Fermierii vor să meargă joi în faţa sediului Autorităţii Sanitar Veterinare. Cer demisia preşedintelui instituţiei pe care îl acuză că nu a ştiut să gestioneze criza pestei micilor rumegătoare. Mii de crescători de oi sunt aşteptaţi în Capitală.