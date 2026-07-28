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Video Doi pensionari, la un pas de moarte după ce maşina în care se aflau a fost străpunsă de o bară metalică

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Diana Severin | Timp citire: 1 minut
Publicat la 28.07.2026, 09:18 | Modificat la 28.07.2026, 09:18

Accident grav ieri, în Dolj. Un bărbat de 73 de ani, care se îndrepta spre Segarcea, a pierdut controlul volanului şi a intrat în plin într-un parapet.

În imaginile surprinse de martori se vede cum maşina este străpunsă de bara metalică. Atât şoferul, cât şi pasagera, o femeie în vârstă de 73 de ani, s-au ales cu câteva zgârieturi şi au fost transportaţi la spital pentru mai multe îngrijiri.

Şoferul nu a putut fi testat cu etilotestul, iar poliţiştii fac acum cercetări pentru a stabili cauza producerii accidentului.

Diana Severin
Diana Severin

Cu o experiență de șapte ani în jurnalism, relatează din Oltenia cele mai importante evenimente și aduce în prim-plan subiecte de interes public.

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