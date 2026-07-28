Situația economică pune presiune tot mai mare pe companiile din România, care fie își reduc activitatea, fie se închid definitiv. Una dintre cele mai mari fabrici din Jibou, județul Sălaj, a decis să pună lacătul pe ușă și a concediat aporape 100 de angajați. Cum oferta de muncă din județ este limitată, oamenii rămași fără serviciu riscă să ajungă în șomaj.

96 de angajați din Jibou au primit, la finalul lunii iunie, vestea care le-a schimbat planurile de viitor. Timp de mai bine de un deceniu, unitatea a produs componente pentru unul dintre marii producători germani de automobile și a fost considerată un loc de muncă sigur pentru comunitatea locală.

În mod oficial, reprezentanții fabricii au notificat autoritățile că unitatea se va închide în ultima zi a lunii iulie. Cei 90 de angajați nu au mai avut însă activitate de săptămâna trecută și li s-a spus să rămână acasă. Astăzi, într-o zi lucrătoare, aici este deja pus lacătul pe ușă.

Rata şomajului din Sălaj, peste media naţională

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Închiderea fabricii adâncește problemele de pe piața muncii din Sălaj, unde rata șomajului a ajuns la 6,5%, peste media națională. În județ sunt disponibile doar 170 de locuri de muncă, în alte domenii decât cel în care au lucrat.

"Mizăm foarte mult pe formare profesională şi reconversie profesională. Le-am prezentat planurile de formare profesională şi încercăm să-i curpindem pentru a beneficia de recalificare. Locurile de muncă, atât în Jibou cât şi la nivleul nivelul judeţului Sălaj nu sunt foarte multe", a afirmat Daniel Opre , director AJOFM Sălaj.

Costurile tot mai mari de producție și scăderea cererii pentru mașinile fabricate în Europa ar fi motivele care au dus la închiderea fabricii din Jibou. Angajații spun că producția ar urma să fie mutată în Maroc. Pentru cei rămași fără serviciu, găsirea unui nou loc de muncă este o provocare.

"Industria e cam la pământ. Jibou, fiind un oraş mic, şi ce-am avut a dispărut. Au rămas confecţiile, astea care şi cum merg". "Foarte trist. Mai ales că sunt tineri care au...rate. Rată la bancă, la astea şi să rămâi dintr-o dată fără serviciu", au spus oamenii.

În urmă cu trei luni, tot în județul Sălaj, o altă firmă, cu 70 de angajați, a pus lacătul pe ușă.