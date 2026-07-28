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Video Tânără de 19 ani, jefuită în plină stradă în Târgu Jiu

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Laura Ilioiu | Timp citire: 1 minut
Publicat la 28.07.2026, 10:21 | Modificat la 28.07.2026, 10:21

O tânără în vârstă de 19 ani a fost jefuită, aseară, în plină stradă. S-a întâmplat în Târgu Jiu, iar alarma a fost dată de o persoană care a văzut întreaga scenă şi a sunat imediat la poliţie.

În zonă au ajuns imediat poliţiştii şi, după minute bune de căutări, au reuşit să găsească geanta tinerei, părăsită într-o zonă de câmp.

Nu au reuşit însă să dea şi de urma hoţului. Bărbatul este căutat în continuare de forţele de ordine.

 

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Laura Ilioiu
Laura Ilioiu

Reporter corespondent pentru Gorj la Observator Antena 1. Un an de experienţă în jurnalism de actualitate şi reportaje de teren.

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