O tânără în vârstă de 19 ani a fost jefuită, aseară, în plină stradă. S-a întâmplat în Târgu Jiu, iar alarma a fost dată de o persoană care a văzut întreaga scenă şi a sunat imediat la poliţie.

În zonă au ajuns imediat poliţiştii şi, după minute bune de căutări, au reuşit să găsească geanta tinerei, părăsită într-o zonă de câmp.

Nu au reuşit însă să dea şi de urma hoţului. Bărbatul este căutat în continuare de forţele de ordine.

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