Kremlinul amenință România după expulzarea diplomatului rus. "Vor primi răspunsul cuvenit"

Dronele ruseşti vin la pachet şi cu mesaje de ameninţare la adresa României. Kremlinul a avertizat că expulzarea unui alt diplomat rus va avea consecinţe pentru ţara noastră. România este însă susţinută de Uniunea Europeană, care a condamnat încălcarea spaţiului aerian al ţării noastre.

Noua ameninţare la adresa României a fost transmisă de purtătoarea de cuvânt a ministerului rus de Externe.

"Acuzațiile aduse de români sunt nefondate, iar afirmațiile lor nu sunt justificate. Aceste măsuri neprietenoase vor primi răspunsul cuvenit", a transmis Maria Zaharova.

Afirmaţiile au venit la câteva ore după ce ambasadorul Moscovei a fost convocat la MAE pentru a i se transmite ordinul de expulzare pentru un oficial al misiunii diplomatice.

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"Ne așteaptăm la măsuri diplomatice în oglindă. Vă reamintesc de asemenea și reacțiile publice de la nivelul NATO, care a reconfirmat sprijinul 24 de ore din 24 șapte zile din șapte", a declarat Oana Ţoiu, ministrul român de Externe.

Pe lângă NATO, şi Uniunea Europeană a sărit în sprijinul ţării noastre şi l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Rusiei la Bruxelles.

"Am condamnat în termeni puternici încălcarea intenţionată a spaţiului aerian al României de către dronele ruseşti. Acest act nechibzuit reprezintă o escaladare gravă, foarte gravă din partea Rusiei şi ameninţă securitatea cetăţenilor UE, stabilitatea regională şi pacea internaţională", a declarat Anouar el Anouni, purtător de cuvânt Comisia Europeană.

Noile tensiuni vin după ce patru drone au intrat în România în patru zile consecutiv. Primul dispozitiv rusesc a zburat 300 de kilometri pe teritoriul ţării noastre până a fost dorborât. Armata română a schimbat tactica.

"O reconfigurare a unor capabilități de pe avioanele de vânătoare. Au fost, de asemenea, în permanenţă analize la resturile de drone pe care le-am găsit cu privire la urmărirea modului în care scade amprenta termică a motoarelor acestor drone pentru a realiza care este pragul de la care poate fi lansată o rachetă interceptoare pentru a doborî aceste drone", a declarat Radu Miruţă, ministrul Apărării.

De la începutul războiului din Ucraina, 33 de drone ruseşti au pătruns în spaţiul aerian al ţării noastre. România a cerut aliaţilor să trimită aparatură militară pentru apărarea antiaeriană și detectarea dronelor până în 2027, atunci când vor sosi sistemele anti-drone cumpărate de ţara noastră. Sosit la Washington pentru înmormântarea senatorului Lindsey Graham, Volodimir Zelenski îi cere şi el lui Donald Trump sisteme de apărare împotriva rachetelor ruseşti.

În acest timp, Vladimir Putin a lăsat să se înţeleagă că nu va renunţa la lupte în viitorul apropiat.

"Aceasta este, fără exagerare, una dintre etapele decisive din istoria Patriei noastre, când soarta și viitorul poporului nostru sunt în joc. Și nu este o exagerare: în mijlocul luptelor și al unei competiții acerbe, se conturează o nouă ordine mondială", a declarat Vladimir Putin, preşedintele Rusiei.

În plus, preşedintele rus a acuzat Occidentul că are apucături teroriste în acţiunile prin care sprijină Ucraina.