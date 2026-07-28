Nu ne putem bucura de autostrăzi nici atunci când sunt gata. Un lot din Autostrada Transilvania, din județul Sălaj, rămâne închis circulației, deși lucrările au fost finalizate. Compania de drumuri nu a trimis pe nimeni pentru recepția lucrărilor. Astfel, încă două săptămâni, șoferii vor fi nevoiți să circule pe același drum național extrem de aglomerat.

De mai bine de două şoferii decenii așteaptă să fie gata Autostrada Transilvania, iar acum, când e gata nu se pot bucura de ea. Ultimul lot dintre Cluj și Sălaj, finalizat într-un timp record. Constructorii spun că mai marii de la drumuri nu fac recepţia lucrării.

Deschiderea circulaţiei pe cei 12 kilometri dintre Zimbor şi partea Sălajului depindea de acest nod rutier, construit separat de restul autostrăzi pentru ca şoferii să poată coborî înapoi pe drumul naţional având în vedere că următorul lot de autostradă spre Zalău nu va fi gata mai repede de 2031. Aici lucrările au fost însă finalizate de ceva vreme pentru că vedeşi, asfaltul a fost turnat, marcajul s-a uscat deja, au fost montate şi indicatoarele rutiere, panourile fonoabsorbante şi tot ce a mai rămas de făcut e înlăturarea acestei bariere de lemn pentru ca şoferii să poată trece.

Autorităţile susţin că nodurile de legătură nu sunt gata.

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"Mai sunt cele două noduri rutiere, de încărcare - de descărcare, cel de la Zimbor şi cel de la Românaşi . Fără aceste noduri rutiere nu poţi intra şi nu poţi iesi de pe autostradă. E ca şi cum ai o curte numai cu gard, nu ai poartă", a explicat Alin Şerbănescu, purtător de cuvânt CNAIR.

Ministrul interimar al Transporturilor le cere şoferilor să mai aibă răbadare două săptămâni.

"Pe 10 august va fi dat drumul la circulaţie pe acest segment. Mi s-a propus să recepţionăm cei 12 kilometri fără capete. Şi atunci am fi recepţionat 12 kilometri de asfalt pe care n-ar fi putut să meargă nimeni, pentru că cele două noduri de la Zimbor şi Românaşi nu ar fi fost recepţionate", a declarat ministrul interimar al Transporturilor Radu Miruţă.

"Dacă duminică am fi avut alegeri, credeți că astăzi, ieri sau săptămâna trecută am fi circulat pe acești 42 de kilometri de autostradă? Eu cred că da", a spus şi Ionuţ Ciurea de la asociaţia Pro Infrastructura.

Lotul este finanțat din fonduri europene. Dacă totul decurge conform planului, 2026 ar putea fi anul Autostrăzii Transilvania.

Lucrările sunt aproape gata şi pe lotul de 30 de kilometri dintre Nădăşelu şi Zimbor care leagă Sălajul de restul autostrăzi Transilvania, dar mai e de lucru la doua viaducte uriaşe. Odată cu inaugurarea acestuia, pânî la sfârşitul acestui an, şoferii vor putea circula neîntrerupt pe autostradă de aici din judeţul Sălaj şi până în Vama Nadlac 2 în judeţul Arad pe o distanţa de 400 kilometri.

Tot până la finalul anului vor fi finalizați și cei 55 de kilometri de autostradă din județul Bihor, rămași restanți de 20 de ani de pe vremea Bechtel.