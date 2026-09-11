Imaginează-ţi o seară în care, în loc să priveşti scena, priveşti apa. În locul luminilor reci ale unei săli de concert, vezi sute de flăcări care se oglindesc în râu. Iar în locul forfotei oraşului, auzi muzică clasică. Aşa au arătat câteva ore, la Slatina, unde oamenii au venit să descopere un spectacol cum nu vezi în fiecare zi.

Plaja Olt nu seamănă câtuşi de puţin cu o sală obişnuită de concert. Însă atmosfera e magică. În liniştea nopţii, la lumina lumânărilor, publicul a privit spectacolul de pe mal.

"Chiar e ceva inedit. Atunci când vrem să vedem un spectacol de operă, operetă sau muzică simfonică, trebuie să mergem la Bucureşti, la Craiova. Chiar e un eveniment pe care îl aşteptam", a spus un cuplu.

"O seară specială, deosebită, plăcută. O atmosferă pe care ţi-ai dori să o retrăieşti cât mai des", a spus o doamnă.

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Pe scenă au fost aduse lucrări ale marilor compozitori români.

"A fost foarte frumos. Ne-au plăcut cântăreţii foarte mult. Muzica a fost foarte bună, atmosfera foarte frumoasă. Nu ne aşteptam să fie atât de mulţi oameni", a spus un cuplu.

În jur de 1.200 de oameni au urmărit concertul, iar accesul la eveniment a fost gratuit.