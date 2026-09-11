Pacheţelul copilului e prima misiune a zilei pentru cele mai multe mame. Deşi programele şcolare ar trebui să le asigure elevilor măcar o gustare în unităţile de învâţământ. Ca de obicei, la început de an, ne împotmolim în bani puţini şi licitaţii întârziate.

Un sandviș, câteva fructe și legume și câțiva biscuiți. De cele mai multe ori, asta conține pachețelul de școală al elevilor.

"Nu lipsește un sandviș din pachețelul de școală. Îi punem și ceva fructe. Acum, că este toamnă, băiețelului meu îi plac foarte mult strugurii", a spus un părinte.

Părinții vor o gustare sănătoasă pentru cei mici. Dar, pe cât posibil, și apetisantă.

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"La școală, în primul rând, un sandviș, ceva consistent, după care o gusturică. Biscuit, ciocolățică, fruct sau, de multe ori, legume. Morcov, ardei, ce-i place copilului", a spus un părinte.

Nu se întâmplă asta peste tot. În mediul rural, dar și în zonele defavorizate, părinții nu au bani de pachețel, iar programele școlare sunt salvarea copiilor care vin la ore cu burta goală. Doar că și aici avem probleme. Ca la fiecare început de an.

"Dacă nu mănâncă nimic până la ora prânzului, de exemplu, când ajunge acasă o să se simtă slăbit, moleșit, nu o să aibă putere să se concentreze", a spus un părinte.

Programul Ministerului Educației "Masă sănătoasă", de exemplu, ar trebui să fie disponibil pentru toți școlarii din țara noastră, ne obligă Legea Educației. Dar are 540 de mii de beneficiari în acest an, la fel de puțini ca anul trecut. La o școală din Suceava, cei aproape 1.000 de elevi se consideră norocoși.

"Masa sănătoasă înseamnă un sandviș care este consistent, cu mușchi file, cu șnițel din piept de pui și un fruct. Azi sunt, de exemplu, pere și caise, marți au fost banane", a precizat Anca Tronciu, director al Liceului cu Program Sportiv Suceava.

Președintele Nicușor Dan spune totuși că există soluții.

"Programul Masă caldă a adus beneficii și eu cred că... dacă am văzut utilitatea acestui program, putem să tăiem din multe alte locuri, astfel încât să facem un program național coerent Masă caldă", a explicat Nicuşor Dan, preşedintele României.

Nici programul Ministerului Agriculturii "Cornul și laptele" nu a debutat în multe școli din cauza că licitațiile nu au fost finalizate de către autoritățile locale.

"Întâmpină întârzieri de distribuție în județul Suceava. S-au ivit câteva probleme, s-au cerut clarificări de la Agenția Națională pentru Achiziții Publice. S-a reluat documentația pentru completare. Până la sfârșitul lunii septembrie să fie reluat", a spus Gabriela Cazac, purtător de cuvânt ISU Suceava.

Specialiștii spun că pachetul pentru școală este esențial pentru copii.

"Putem apela la un sandviș făcut din pâine integrală, îmbogățită cu fibre alimentare sau semințe, care să conțină șuncă, piept de pui, piept de curcan, o brânză slabă și niște crudități, roșie sau salată verde", a explicat Daniela Bălănucă, dietetician.

Tot neclare sunt și regulile pentru bursele școlare. Copiii care primesc bursă socială nu știu dacă beneficiază de acest drept 12 luni pe an sau doar pe parcursul studiilor, cum se întâmplă cu celelalte burse. Proiectul trebuia să fie azi pe masa Guvernului, însă... n-a mai fost. Probleme sunt și cu manualele, la anumite clase.