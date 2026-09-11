Orașul în care un apartament pornește de la 6.000 €, cu anumite condiții. ANAF îl scoate la licitație

Un apartament cu două camere, al cărui preț de pornire a fost stabilit la 63.500 de lei, poate fi scos la licitație începând de la 31.750 de lei, cu anumite condiții, la a patra procedură organizată de ANAF. Locuința are aproape 50 de metri pătrați și se află în Vașcău, județul Bihor.

Apartamentul se află pe strada Crișului, într-un imobil cu trei niveluri, și are o suprafață de 49,5 metri pătrați. Locuința are două camere, este decomandată, are o baie și se află la etajul al doilea.

Proprietatea trebuie însă renovată, iar anunțul Fiscului precizează că nu are nici loc de parcare. Apartamentul este construit pe structură de beton, cu zidărie, iar proprietatea include și o grădină de 26 de metri pătrați.

Interesant este prețul la care poate fi adjudecat imobilul. La licitație pot fi depuse oferte de minimum 31.750 de lei, reprezentând 25% din prețul de evaluare.

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Există însă o regulă importantă. Dacă participă cel puțin doi ofertanți și sunt depuse oferte valabile, apartamentul poate fi adjudecat celui care oferă cel mai mult, chiar dacă suma este mai mică decât prețul de pornire. Dacă există un singur ofertant, acesta trebuie să ofere o sumă mai mare decât prețul de pornire pentru ca imobilul să fie adjudecat.

Licitația pentru apartamentul din Vașcău se desfășoară în perioada 9-19 septembrie 2026, iar ofertele pot fi depuse în acest interval.