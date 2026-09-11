Un general-locotonent al Armatei Române a fost găsit fără suflare, împuşcat, în casa sa din Prahova. E finalul tragic al unui presupus triunghi amoros. Cu doar câteva ore înainte să îşi ia viaţa, bărbatul de 61 de ani a bătut-o crunt pe cea cu care ar fi avut o relaţie extraconjugală. Poliţiştii au intervenit în scandal, iar generalul a primit ordin de restricţie. S-a dus acasă la soţie, şi-a luat un pistol şi a dispărut fără urmă. O rudă l-a găsit mort, în această dimineaţă. Generalul Dorin Ioniţă a avut o carieră militară de excepţie, care s-a întins pe mai bine de trei decenii.

Sunt imagini de o violenţă extremă, surprinse de o cameră de supraveghere pe holul unui bloc dintr-un cartier de lux de lângă Capitală. Generalul Dorin Ioniţă loveşte fără milă o femeie de 46 de ani, e vorba chiar de presupusa sa amantă. Victima încearcă să se apere şi să filmeze scenele. Sub ploaia de pumni şi picioare cade, însă, la pământ. Fostul angajat al Armatei Române se întoarce şi o loveşte din nou. Femeia îşi găseşte cu greu puterea să se ridice de jos şi pleacă după ajutor. Victima generalului în rezervă este fostă sportivă de performanţă, scrimeră legitimată la CSA Steaua Bucureşti.

Dorin Ioniţă a trecut în rezervă în 2023

Scandalul a fost aplanat de poliţie. Agenții au emis un ordin de restricție pentru 5 zile pe numele generalului. Supărat, fostul militar se întoarce în casa în care locuieşte împreună cu soţia. Îşi ia o armă şi pleacă. Anchetatorii spun ca ofițerul in rezerva a plecat de acasa in jurul orei 1.20 noaptea. Locuia in acest cartier de vile, la 5 minute distanta de adresa amantei. Soția lui a alertat politia, pentru ca bărbatul dispăruse cu tot cu un pistol pe care il deținea legal. Căutările poliţiei au rămas, peste noapte, fără niciun rezultat. Dimineaţă, un alt apel la 112 a lămurit situaţia. Generalul a fost găsit fără suflare de o rudă, in acest garaj construit lângă terenul pe care urma să-şi ridice o nouă casă, in Paulesti Prahova. Langa trupul sau, politistii i-au gasit pistolul.

Articolul continuă după reclamă

"Nu l-am găsit eu, altcineva l-a găsit. Nu realizez ce s-a întâmplat", a declarat cumnatul generalului. Dorin Ioniţă a trecut în rezervă în 2023. Înainte să se retragă din Armată, a avut o carieră excepţie. Fost elev al Liceului Militar din Breaza, s-a specializat în Olanda şi Germania. A condus, vreme de şase ani, Comandamentul Forţelor Întrunite. A fost şi şef al Direcţiei instrucţie şi doctrină din Statul Major General. Iar în 2019 a coordonat parada militară de 1 Decembrie. Generalul-locotonent a îndeplinit şi o misiune în cadrul ONU, în Africa, şi a coordonat trupe în teatrul de război în cadrul Misiunii "Iraqi Freedom".