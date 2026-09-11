A trecut un sfert de secol, dar pentru mulţi dintre cei care au trăit aievea acea dimineață cruntă, timpul s-a oprit în loc. Se împlinesc 25 de ani de la atentatele teroriste care au zguduit lumea. Pe 11 septembrie 2001, teroriştii Al-Qaeda au deturnat trei avioane şi au lovit Turnurile Gemene din New York şi Pentagonul, lângă Washington. Un al patrulea avion s-a prăbuşit pe un câmp din Pennsylvania. Mii de oameni au fost prinși într-o tragedie pe care până atunci nimeni nu ar fi crezut-o posibilă. Unii au fugit pentru a-și salva viața, alții au rămas să-i ajute pe cei din jur. Mulţi şi-au spus, ultimul "te iubesc". Atentatele de la 11 septembrie nu au schimbat doar America, ci întreaga lume. Şi au lăsat în urmă o rană care încă nu s-a închis.

Pe 11 septembrie 2001, la ora locală 8 şi 46 de minute, un Boeing 767 al United Airlines care zbura pe ruta Boston - Los Angeles intră în Turnul nordic al World Trade Center. 17 minute mai tâziu, al doilea avion loveşte şi turnul geamăn de la World Trade Center.

"Astăzi am avut o tragedie națională, două avioane s-au prăbușit în World Trade Center într-un aparent atac terorist asupra țării noastre. Terorismul împotriva națiunii noastre nu va triumfa", a anunţa atunci George W. Bush, fost preşedinte al Statelor Unite.

O lume întreagă a privit înmărmurită lupta supraomenească a pompierilor din New York. O femeie care muncea la etajul 84 în turnului sudic a povestit iadul prin care a trecut.

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"Dintr-o dată, s-a auzit o bubuitură puternică! Luminile s-au stins! Tavanul s-a prăbuşit, aerul era plin de praf şi mizerie", a povestit Janice Brooks, supravieţuitoare a atacurilor.

A fost, însă, doar începutul.

American Airlines 77 a lovit Pentagonul, iar United Airlines 93 s-a prăbușit în Pennsylvania, după ce pasagerii au încercat să-i oprească pe teroriști.

"Sunt într-un avion care a fost deturnat. Te sun din avion. Vreau să-ţi spun că te iubesc. Te rog, spune-le copiilor că îi iubesc foarte mult şi că îmi pare atât de rău, iubitule!", îi transmitea o pasageră soţului.

A fost ziua în care oameni simpli s-au transformat în îngeri păzitori pentru cei din jurul lor.

"Am văzut tărgi întinse pe jos, în fața mea. Și oameni erau scoși din clădire. Ei bine, uite o targă, iar eu am spatele puternic. Între timp, am aflat că, dintre cele aproximativ 96 de persoane aduse la spital în primele 30 de minute, majoritatea au fost ajutate de oameni ca mine", a povestit Ryan Yantis, supravieţuitor.

25 de ani mai târziu, urmaşii celor care au pierit îşi jelesc părinţii pe care unii dintre ei nici măcar nu au apucat să îi cunoască

Numele celor aproape 3.000 de oameni care şi-au pierdut viaţa în atentatul de la World Trade Center, printre ei şi 5 români, au fost rostite azi la Ground Zero.

Pentru prima dată după atac, preşedintele american a lipsit de la comemorarea de la New York. Donald Trump a participat, totuşi, la ceremonia de la Pentagon.

"Au trecut 25 de ani de la atacurile teroriste, o întreagă generaţie. Dar timpul nu a estompat onoarea acelei zile în care ţara noastră a înfruntat răul absolut. Nu vom uita niciodată! Din acest motiv luptăm astăzi. Vom proteja această ţară şi libertăţile ei pentru fiecare generaţie care urmează", a declarat Donald Trump, preşedintele Statelor Unite.

În 2001, şocul atentatelor a întrerupt emisiile tuturor televiziunilor din lume. Alessandra Stoicescu a fost singurul jurnalist de televiziune din România care a transmis direct de la Ground Zero, pentru Observator.

"Tot ceea ce doresc Statele Unite acum de la regimul de la Kabul este să-l predea pe Osama bin Laden", transmitea atunci Alessandra Stoicescu.

Astăzi, Nicuşor Dan a semnat un editorial în "The Washington Times" intitulat "Când toţi românii au fost americani".

"La fel ca mulţi dintre compatrioţii mei români, simt încă - chiar şi după 25 de ani - groaza, revolta şi indignarea pe care le-am simţit cu toţii în faţa acestor atrocităţi. Când America şi-a chemat aliaţii şi partenerii în lupta împotriva terorismului, România a răspuns prezent", a scris şeful statului.

După atentate, Statele Unite și aliații au invadat Afganistanul, declanșând un război împotriva talibanilor care îl adăposteau pe Osama bin Laden. Liderul Al Qaeda a fost localizat şi lichidat abia 10 ani mai târziu.