Şedinţă operativă la MAI, înainte de concertul lui Max Korzh. Predoiu: Prioritatea este siguranţa cetăţenilor

Ministrul interimar al Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a participat vineri la o şedinţă operativă a conducerii MAI, dedicată planificării, organizării, coordonării şi desfăşurării misiunilor care revin structurilor MAI în contextul concertului susţinut sâmbătă, pe Arena Naţională, de artistul din Belarus Max Korzh, eveniment la care este estimată participarea a peste 40.000 de persoane.

Potrivit unui comunicat al MAI, având în vedere amploarea evenimentului, numărul mare de participanţi şi particularităţile operative evaluate de structurile competente, ministrul a solicitat o abordare integrată, preventivă şi coordonată, astfel încât siguranţa publicului, menţinerea ordinii publice şi prevenirea faptelor antisociale să fie asigurate la un nivel adecvat.

Predoiu a cerut tuturor structurilor implicate să acţioneze unitar, să asigure capacitatea operaţională necesară şi să acorde o atenţie specială măsurilor de prevenţie, inclusiv în ceea ce priveşte combaterea traficului şi consumului de droguri, gestionarea fluxurilor mari de persoane şi intervenţia rapidă în cazul apariţiei unor situaţii care pot afecta siguranţa participanţilor.

"Prioritatea Ministerului Afacerilor Interne este siguranţa cetăţenilor. Un eveniment de asemenea amploare trebuie gestionat prin coordonare, prevenţie şi capacitate operaţională adecvată. Cer tuturor colegilor să trateze cu maximă seriozitate toate aspectele operative, să acţioneze integrat şi să fie pregătiţi pentru orice situaţie care poate apărea. De asemenea, vă cer să vă asiguraţi că toţi colegii aflaţi în teren beneficiază de condiţiile operaţionale şi logistice necesare pentru a-şi desfăşura activitatea în siguranţă, eficient şi profesionist. Protejarea cetăţenilor începe cu asigurarea condiţiilor adecvate pentru cei care sunt în prima linie a misiunii", a transmis Cătălin Predoiu.

Misiunile vor fi desfăşurate în sistem integrat, cu participarea structurilor de ordine publică, poliţie, prevenire şi intervenţie, precum şi prin cooperare cu partenerii instituţionali interni şi externi, acolo unde situaţia operativă o impune.

În dispozitiv vor fi integrate inclusiv echipaje canine şi ecvestre, alături de celelalte structuri operative ale Ministerului Afacerilor Interne, pentru asigurarea ordinii publice, prevenirea incidentelor şi sprijinirea intervenţiei rapide în zonele de interes operativ, arată MAI.

Ministerul Afacerilor Interne recomandă participanţilor să respecte indicaţiile forţelor de ordine, să se prezinte din timp la locul evenimentului, să evite introducerea de obiecte interzise, să manifeste un comportament responsabil şi să semnaleze imediat forţelor de ordine orice situaţie care poate pune în pericol siguranţa persoanelor.

O atenţie specială este recomandată părinţilor şi însoţitorilor care participă la eveniment împreună cu minori. Aceştia sunt sfătuiţi să supravegheze permanent copiii, să stabilească dinainte un punct de întâlnire în cazul separării de grup şi să solicite sprijinul forţelor de ordine ori de câte ori este necesar.

Ministerul Afacerilor Interne va acţiona pentru ca evenimentul să se desfăşoare în condiţii de siguranţă, cu respectarea drepturilor participanţilor şi cu aplicarea fermă a legii în situaţiile care impun intervenţia autorităţilor, precizează sursa citată.

