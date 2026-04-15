Conflict sângeros între deținuți la penitenciarul Giurgiu

Incident sângeros miercuri după amiază în Penitenciarul Giurgiu! Un deţinut şi-a atacat un coleg cu o coadă de lingură ascuţită pe ciment. I-a înfipt-o în spate în timp ce se aflau în curtea de plimbare, iar apoi s-au încăierat şi a fost nevoie de intervenţia poliţiştilor.

de Redactia Observator

la 15.04.2026 , 19:22
Cei doi au fost despărţiţi după ce au fost ameninţaţi cu arma şi apoi încătuşaţi. Amândoi au ajuns la infirmerie. Victima pentru rana provocată de lama improvizată, iar agresorul cu faţa spartă.

Ulterior, deţinutul înjunghiat a ajuns la Spitalul Judeţean Giurgiu pentru îngrijiri de specialitate. Poliţiştii chemaţi să ancheteze cazul spun că între cei doi existau animozităţi de mai multă vreme. Ambii sunt condamnaţi pentru infracţiuni comise cu violenţă şi, cel mai probabil, vor fi mutaţi în aşa fel încât să nu se mai întâlnească.

Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Întrebarea zilei
Aveţi asigurare obligatorie de locuinţă?
Observator » Evenimente » Conflict sângeros între deținuți la penitenciarul Giurgiu
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.