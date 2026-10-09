În Botoşani, un băieţel de numai 3 ani este în stare gravă după ce a fost lovit de maşina condusă chiar de bunica lui, în timp ce se juca în curtea casei.

Femeia încerca să parcheze autoturismul şi nu şi-a văzut nepotul la timp. Micuţul a fost lovit violent în zona capului cu partea laterală a maşinii şi a căzut la pământ. Părinţii au sunat disperaţi la 112, iar medicii l-au găsit într-o stare gravă, aproape inconştient. Copilul a fost preluat cu elicopterul SMURD şi dus de urgenţă la spital.

Ce spun autorităţile

"La sosirea echipajului, copilul prezenta policontuzii, cu deteriorarea stării clinice, alterarea stării de conştienţă şi scăderea saturaţiei de oxigen. Echipajul SAJ a iniţiat imediat măsurile de stabilizare a pacientului, care a fost ulterior predat echipajului de terapie intensivă mobilă (TIM), direcţionat de asemenea către caz", a afirmat oficialul SJA.

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Având în vedere gravitatea situaţiei, a fost solicitată intervenţia elicopterului SMURD, care a aterizat în localitate şi a preluat copilul de la echipajul TIM, în vederea transportului către o unitate medicală de specialitate.

"Intervenţia s-a desfăşurat prin colaborarea echipajelor medicale terestre şi aeriene, pentru asigurarea continuităţii îngrijirilor medicale şi a transferului pacientului în condiţii de siguranţă", a mai precizat Carmen Răgoşcă.