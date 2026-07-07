Observator » Evenimente » Copilă de 15 ani din Arad, violată timp de un an de iubitul surorii mai mari

Copilă de 15 ani din Arad, violată timp de un an de iubitul surorii mai mari

Viol Copilă de 15 ani din Arad, violată timp de un an de iubitul surorii mai mari - Shutterstock
Google News ObservatorNewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește ObservatorNews pe DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover
Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 07.07.2026, 11:29 | Modificat la 07.07.2026, 11:34

O fată în vârstă de 15 ani a fost violată în mod repetat timp de un an de iubitul surorii sale mai mari. Bărbatul a fost arestat.

Un bărbat în vârstă de 38 de ani a întreţinut în mod repetat raporturi sexuale cu o fată în vârstă de 15 ani, în perioada aprilie 2025 - martie 2026. Bărbatul era iubitul surorii minorei.

Potrivit Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad, „s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de inculpat, sub aspectul săvârşirii infracțiunii de viol asupra unui minor, în formă continuată”.

Bărbatul a câștigat încrederea copilei folosindu-se de calitatea sa de concubin al surorii copilei, potrivit comunicatului Parchetului.

Articolul continuă după reclamă

Duminică, Parchetul de pe lângă Judecătoria Arad a sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Arad cu propunerea de luare a măsurii arestării preventive față de inculpat.

Propunerea a fost admisă, „pe numele bărbatului fiind emis mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile”.

Redactia Observator
Redactia Observator
Like
arad viol minora
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.