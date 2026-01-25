Antena Meniu Search
Copilul dat dispărut în București sâmbătă a fost găsit de un șofer STB: "Am făcut totul din omenie"

Copilul a cărui dispariție a fost semnalată sâmbătă seara în București, în sectorul 2 a fost identificat de un șofer de pe linia troleibuzului 90. Nicolae Barbu este acum privit ca un adevărat erou, pentru că a știut să gestioneze situația.

de Redactia Observator

la 25.01.2026 , 16:54
Copilul dat dispărut în București sâmbătă a fost găsit de un șofer STB: "Am făcut totul din omenie" - Shutterstock

Copilul de 11 ani, a cărui dispariție a fost semnalată prin Ro-Alert sâmbătă seara a fost găsit de un șofer STB, care l-a recunoscut din semnalmente indicate în mesaj. Șoferul troleibuzului 90, Nicolae Barbu, este acum un adevărat erou, pentru că a identificat copilul și a știut să gestioneze situația, astfel încât totul să se termine cu bine.

„Am făcut totul din omenie”, a povestit Nicolae Barbu, care a adăugat că Gheorghe Trifu, copilul de 11 ani dat dispărut, s-a urcat în troleibuzul său la Grădina Cișmigiu, chiar în fața Primăriei Capitalei, pe Bulevardul Elisabeta.

„Având mai mulți călători în mașină, am crezut că e însoțit de cineva. Dar, când am ajuns aproape de Semănătoarea, mi-am dat seama că e, de fapt, singur.

Articolul continuă după reclamă

L-am abordat, mi-a spus că vrea să ajungă în comuna Pantelimon și că la Arena Națională îl așteaptă mama. Părea speriat, timid. I-am vorbit cu calm, i-am zis că a greșit direcția și să rămână cu mine pe drumul de întoarcere, că trec chiar pe acolo. L-am pus pe scaunul din față, ca să-l văd mai bine și să-l supraveghez. Mă gândeam că, dacă nu îl așteaptă mama, sun la poliție”, povestește Nicolae Barbu.

Pe drumul de întoarcere, la Piața Rosetti, a primit mesajul Ro-Alert care anunța dispariția minorului, cu toate semnalmentele (vârstă, înălțime, îmbrăcăminte).

Șoferul Nicolae Barbu și-a dat seama că este vorba despre micul său pasager, așa că a sunat imediat la 112.

„Era ora 21.00. Poliția a ajuns în câteva minute, la a doua stație, Școala Iancului.

Am tras pe dreapta, am rugat restul călătorilor să coboare și am lăsat oamenii legii să intervină. Copilul s-a speriat și mai tare, a refuzat să coboare, dar într-un final, a fost liniștit și preluat cu bine”, mai spune șoferul în vârstă de 47 de ani.

Are și el acasă doi copii, iar unul dintre ei e o fetiță chiar de vârsta băiețelului pierdut: „El a avut încredere cel mai mult în mine. Când a venit poliția s-a panicat un pic. Dar e bine când totul se termină cu bine”.

