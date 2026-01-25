Frigul le face viaţa şi mai grea curierilor asiatici. Temperaturile sunt şi cu 30 de grade mai mici decât cele cu care sunt obişnuiţi. În plus, trebuie să conducă scuterele pe şosele îngheţate. Pentru că nu sunt învăţaţi cu asta, pot să devină pericol public.

Născut în Bangladesh, Abdul a văzut zăpada prima oară în viaţa lui acum, la Bucureşti. Livrează mâncare de câteva luni şi iarna îi transformă fiecare cursă într-o luptă cu poleiul.

"E foarte frig, şoselele sunt foarte periculoase şi alunecoase. Trebuie să conducem foarte încet. Am avut un accident, scuterul a alunecat", a povestit Abdul Hasan, livrator.

Zeci de accidente cu scutere, într-o singură lună

Numai în luna decembrie 2025 au fost înregistrate 31 de accidente cu scutere. Mulţi livratori pleacă în cursă cu teamă.

"Noi nu avem maşini, avem doar biciclete şi scutere. E foarte frig, foarte greu. Şoselele sunt foarte alunecoase", a spus un livrator.

"Sunt din Etiopia. E dificil să conduc în situaţiile astea, din cauza zăpezii. E periculos", a adăugat un altul.

"Chiar şi asfaltul uscat, când este uscat, iarna are aderenţă mai mică decât vara, pentru că este un asfalt rece. Când vorbim de la 6 °C în jos, vorbim obligatoriu despre anvelope de iarnă", a explicat Titi Aur.

Ce spune legea despre scuterele folosite iarna

Legea nu interzice scuterele pe timp de iarnă, dar îi obliga pe cei care le conduc să le echipeze cu anvelope cu aderenţă crescută.

"Nerespectarea acestei obligaţii se sancţionează cu amendă cuprinsă între nouă şi 20 puncte de amendă, un punct de amendă reprezintă 202,5 lei, dar şi cu reținerea certificatului de înmatriculare", a precizat Andra Arsintescu, purtător de cuvânt Brigada Rutieră.

Şoferii care circulă pe patru roti cred că scuterele sunt un pericol în plus în trafic în această perioada.

"Nu respectă regulile de circulaţie. Eu am avut accident cu aşa ceva, circulă fără asigurare. Sunt un pic periculoși, trebuie să fim atenţi din mai multe puncte de vedere pentru că e şi polei pe jos", a susţinut un şofer.

Poliţia Rutieră a început controale în trafic pentru a verifica dacă scuterele livratorilor au anvelope de iarnă.

