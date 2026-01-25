ISU Sibiu a activat, duminică, Planul Roşu de Intervenţie, după un accident rutier produs pe DJ106G, între localităţile Dobârca şi Poiana Sibiului.

Planul Roșu activat în Sibiu după un accident rutier. 7 persoane implicate, una în stop cardio-respirator

"ISU Sibiu intervine de urgenţă pe DJ106G, între localităţile Dobârca şi Poiana Sibiului, la un accident rutier", a transmis, duminică, ISU Sibiu.

O persoană, aflată în stop cardio-respirator

La faţa locului sunt mobilizate un echipaj SMURD, o autospecială de stingere şi una de descarcerare, precum şi două ambulanţe SAJ dintre care una cu medic.

Din primele informaţii, în accident ar fi implicate două autovehicule.

"După sosirea forţelor la locul intervenţiei s-a constat că în accident sunt implicate 7 persoane, în consecinţă a fost activat Planul Roşu de Intervenţie", a transmis ISU Sibiu.

La faţa locului se deplasează şi o autospecială de transport personal şi victime multiple.

Pompierii au precizat că o persoană a fost încarcerată, fiind extrasă, dar este în stop cardio-respirator şi se aplică manevre de resuscitare.

IPJ Sibiu anunţă că şi poliţiştii au ajuns la locul accidentului, iar traficul este restricţionat.

