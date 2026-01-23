Pentru că fiecare leu contează, tot mai mulți români se uită spre rafturile cu "vânzare accelerată", adică produse cu termen de valabilitate mai scurt, dar cu prețuri mult reduse. Magazinele spun că aceste alimente se vând primele. De ofertă profită toată lumea: clienții economisesc, iar supermarketurile reușesc să reducă risipa alimentară.

La vitrinele unde sunt produse cu vânzare accelerată e aglomeraţie mare

"În acest supermarket, produsele care au un termen mic de valabilitate sunt aduse în această zonă. Găsim aici de la produse alimentare şi până la scutece, iar reducerile sunt şi de 50%.", a transmis Mădălina Chiţac, reporter Observator.

"Sunt produse pe care le scot cu 4-5 zile până expiră. Şi atunci iau. De ce să nu? Pentru că suntem pensionari, pensiile sunt mici. Cheltuielile sunt mari. Sunt reduceri de 50%. Dacă un produs este în jur de 11 lei, se vinde cu 5,5 lei. Şi marja de 4-5 zile e acceptabilă.", a spus un client.

"Uneori se potrivesc alegerile mele cu produsele care sunt pe rafturile de vânzare accelerată: produsele de panificaţie, patiserie.", a adăugat alt client.

"Sunt amatoare de aceste produse, când văd că îmi sunt necesare şi au un preţ mai mic. Detergenţi, fructe, legume. Eu mă duc să cumpăr când văd că sunt reduceri peste 20%, atunci cred că este o achiziţie bună.", a spus o femeie.

"Şuncă, salată de vinete, iaurt. Dacă le-aş fi cumpărat la preţ întreg, aş fi plătit 35 de lei. Aşa, la reducere, plătesc 25 de lei.", a explicat reporterul Observator.

Marile magazine încearcă astfel să reducă risipa alimentară.

"Produsele care ajung în ultima treime de viaţă ajung automat în această categorie. Sau produse din care avem mult stoc şi ştim că nu se vor vinde până expiră. Le vindem accelerat. Ele primesc reduceri şi acest preţ poate ajunge până la 80-90% reducere.", a precizat Michael Kaiser, CEO Supermarket online.

Vânzările rapide au tot mai mult succes după scumpirilor din ultima vreme.

"Sunt acei consumatori vulnerabili pentru care fiecare leu contează, care nu-şi fac cumpărăturile o dată pe săptămână, ci se duc zi de zi şi îşi drămuiesc banii mai bine.", a spus Christian Năsulea, profesor de economie.

Ar trebui să fim atenţi atunci când cumpărăm carne crudă, peşte sau produse gata preparate. Termenul de pe ambalaj nu trebuie depăşit. Lactatele, brânzeturile, fructele, legumele şi produsele de panificaţie din categoria "vânzare accelerată" sunt mai sigure pentru consum chiar la câteva zile după expirare.

Mădălina Chiţac

