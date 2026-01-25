Deputat AUR, declarat "duşman al poporului ucrainean". Partidul condus de George Simion cere explicaţii

Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) a anunţat, duminică după-amiază, că va transmite solicitări oficiale către Ministerul Afacerilor Externe al României şi către Ambasada Ucrainei în România, după ce deputatul Petru-Gabriel Negrea a fost declarat Declarat "duşman al poporului ucrainean". Formaţoiunea acuză că parlamentarul a fost reţinut în condiţii degradante şi împins fizic peste frontieră.

"Deputatul AUR a fost declarat de către autorităţile ucrainene 'duşman al poporului ucrainean', i s-a interzis accesul pe teritoriul Ucrainei, a fost reţinut în condiţii improprii, supus unui control corporal nejustificat şi, ulterior, împins fizic până la linia de frontieră cu România. AUR consideră că acest comportament este inacceptabil, contrar normelor europene, regulilor diplomaţiei moderne şi principiilor elementare de respect reciproc între state, cu atât mai grav cu cât vizează un demnitar al statului român, ales prin vot democratic”, a transmis AUR într-un comunicat de presă. potrivit News.ro.

Potrivit docmentului citat, în scrisoarea adresată Ministerului Afacerilor Externe, AUR solicită comunicarea de urgenţă a demersurilor diplomatice întreprinse în acest caz, clarificarea existenţei unei note oficiale de protest transmise părţii ucrainene sau a convocării ambasadorului Ucrainei la MAE, dar şi explicarea motivelor juridice şi administrative invocate de autorităţile ucrainene.

"Totodată, solicităm precizarea implicării Ambasadei României la Kiev şi a sprijinului consular oferit, prezentarea poziţiei oficiale a MAE faţă de acest incident şi indicarea măsurilor concrete pentru prevenirea unor situaţii similare", au mai transmis reprezentanţii AUR.

Aceştia precizează că, în adresa trimisă Ambasadei Ucrainei în România, cer ”explicaţii clare privind baza legală a interdicţiei impuse deputatului român, cine a dispus calificarea acestuia drept 'duşman al poporului ucrainean', justificarea controlului corporal şi poziţia oficială a autorităţilor de la Kiev”.

"AUR subliniază că respectul reciproc, dialogul instituţional şi tratamentul demn al cetăţenilor şi oficialilor români trebuie să fie condiţii de bază ale relaţiilor bilaterale. În lipsa unor clarificări rapide şi credibile, acest incident riscă să afecteze grav încrederea în buna-credinţă a autorităţilor ucrainene şi angajamentul lor real faţă de valorile europene pe care le invocă", susţin reprezentanţii AUR.

Alianţa pentru Unirea Românilor a anunţat, joi, că deputatul AUR Petru-Gabriel Negrea, antreprenorul care ar fi oferit sprijin refugiaţilor ucraineni, a fost oprit şi umilit la graniţa Ucrainei.

Declarat "duşman al poporului ucrainean", i s-a interzis accesul în ţară, a fost reţinut în condiţii degradante şi împins fizic peste frontieră, pentru că a îndrăznit să apere public drepturile românilor din Ucraina.

