Jaf după jaf în Timiş. Aproape jumătate de milion de euro furaţi din casele unor medici, în ultimele săptămâni

Jaf după jaf şi în localitatea Dumbrăvița din judeţul Timiş! Casa deputatului PNL, Marilen Pirtea, a fost spartă ieri.

25.01.2026

la 25.01.2026 , 07:51

Deputatul este consilierul onorific al premierului Ilie Bolojan, dar şi rectorul Universităţii de Vest din Timişoara. Tot sâmbătă, tâlharii au dat buzna în locuinţa lui Cristian Oancea, managerul Spitalului de Boli Infecţioase.

În ultimele săptămâni, şase medici cunoscuţi din oraş s-au trezit cu bani lipsă şi bunuri furate din case. Prejudiciul total se ridică la aproape 500 de mii de euro.

