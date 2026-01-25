Antena Meniu Search
Video Momentul în care Alex Pretti este împușcat de agenții federali în Minneapolis. Victima era cetăţean american

Un incident armat petrecut în Minneapolis ridică semne de întrebare asupra unei operațiuni a agenților federali americani. Un bărbat de 37 de ani, cetățean american și rezident al orașului, a fost împușcat mortal în timpul unei intervenții a forțelor de ordine, momentul fiind surprins într-un clip video filmat de martori. Autoritățile susțin că bărbatul era înarmat și a opus rezistență, în timp ce familia și apropiații vorbesc despre un asistent medical dedicat, care îngrijea veterani bolnavi.

de Redactia Observator

la 25.01.2026 , 13:07
Momentul în care Alex Pretti este împușcat de agenții federali în Minneapolis. Victima era cetăţean american

Un clip video surprins de martori redă momentul în urma căruia un bărbat a fost împușcat mortal de ofițeri federali în orașul Minneapolis, în cursul unei operațiuni, scrie The Guardian.

Potrivit șefului Poliției din Minneapolis, Brian O’Hara, persoana împușcată este un bărbat de 37 de ani, rezident al orașului și cetățean american.

La o conferință de presă, secretarul adjunct pentru securitate internă al SUA, Tricia McLaughlin, a declarat că împușcătura a avut loc "în timp ce ofițerii desfășurau o operațiune țintită în Minneapolis" împotriva unei persoane despre care autoritățile susțin că se afla ilegal în țară și era căutată pentru agresiune.

Într-un comunicat oficial, McLaughlin a afirmat că "un individ s-a apropiat de ofițerii din Patrula de Frontieră cu o armă semi-automată de calibru 9 mm" și că "ofițerii au încercat să îl dezarmeze". Autoritățile federale au susținut că bărbatul împușcat a "opus rezistență".

Cine era Alex Pretti, bărbatul împuşcat în Minneapolis

Alex Pretti este bărbatul în vârstă de 37 de ani care a fost împușcat mortal de agenți ai Patrulei de Frontieră americane în Minneapolis. Pretti lucra ca asistent medical în secția de terapie intensivă (ICU) la un spital administrat de Departamentul pentru Afaceri ale Veteranilor și era cunoscut pentru dedicarea cu care îngrijea veteranii bolnavi, notează presa străină.

Potrivit colegilor și apropiaților, Pretti și-a plătit studiile medicale lucrând la spitalul VA și a continuat să lucreze acolo după absolvire, fiind apreciat pentru profesionalismul și grija față de pacienți.

Incidentul s-a produs în contextul unei operațiuni federale împotriva imigrației în Minneapolis, parte a unei campanii mai ample de aplicare a legii, care a generat tensiuni și proteste în comunitate. Autoritățile federale au susținut că ofițerii au deschis focul după ce Pretti s-ar fi apropiat de agenți cu o armă, iar aceștia au încercat să îl dezarmeze, însă declarațiile oficiale au fost contestate de martori și de familiile celor implicați.

Moartea lui Pretti, un cetățean american fără antecedente penale semnificative, a provocat reacții puternice în comunitate și a intensificat discuțiile privind tacticile forțelor federale în timpul operațiunilor de aplicare a legii în Minneapolis.

