Două păsări de o frumuseţe rară au furat toate privirile în cel mai mare parc de agrement din Brașov. Cu pene cafenii, ușor roșiatice și o eleganță aparte, cei doi călifari roșii au devenit vedetele Lacului Noua. Chiar dacă lacul a înghețat aproape complet, cele două păsări par de neclintit. În ciuda frigului și a hranei tot mai greu de găsit, vin aici zilnic, spre încântarea privitorilor. Haideţi să-i cunoaştem şi noi pe cei doi oaspeți spectaculoși!

Nu suntem într-un colț de natură sălbatică, ci chiar în inima oraşului Braşov, unde cei doi călifari roșii se simt ca acasă. Când gerul se întețește, îi vezi stând liniștiți într-un singur picior, semn că s-au adaptat perfect zilelor geroase. Şi cum îşi petrec majoritatea timpului pe aleile din parcul de agrement, ori lângă depozitul de bărci sau chiar pe gheața lacului Noua, păsările sunt uşor de găsit, iar trecătorii se opresc special pentru ele.

"Ne-am oprit să facem o poză. Fiica mea e plecată din ţară şi am vrut să-i trimit o poză cu păsările acestea de pe lac", a spus o localnică.

"Lor le place, că lumea le-a învăţat, le dă mâncare şi îi fotografiază", a adăugat o altă persoană.

Articolul continuă după reclamă

Pasărea care impresionează prin mărime și colorit

Călifarul roșu trăiește, de obicei, în apropierea lacurilor și impresionează rapid. Cântărește peste un kilogram, iar anvergura aripilor trece de un metru. În schimb, masculul se recunoaște după dunga neagră de pe gât.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Și mai avem un detaliu surpriză: călifarii roșii nu sunt chiar niște "vizitatori" întâmplători. Ei aparțin Grădinii Zoologice din Brașov, aflată la doar zece minute de lac. De fapt, nu sunt doi, ci șase, însă zboară pe rând și apar în parc în perechi, ca și cum ar veni special să-i salute pe trecători.

De ce au ajuns călifarii roșii pe lacul Noua

"În momentul în care a început construcția spaţiilor pentru focile de mare şi pinguini, a fost necesară desfiinţarea locului pe care aceste păsări, călifarii roşii, stăteau inițial. Iar în momentul în care le-am mutat pe lacul mare, califarii roşii şi-au dat seama că pot să viziteze şi lacul Noua", a explicat Roger Rois, şef serviciu Zoo Braşov.

Şi pentru că sunt singurii locatari de la Zoo care se plimbă în voie, nu e deloc de mirare dacă îi zărești uneori și în alte colțuri ale grădinii: pe lângă urşi, în zona cămilelor sau chiar aproape de adăpostul tigrilor. Bineînțeles, mereu de la înălțime, într-un loc sigur.

Claudiu Loghin Like Lucrez în presă din 1999. Din 2004, sunt în televiziune. ➜

Întrebarea zilei Crezi că șoferii respectă mai bine regulile când știu că sunt supravegheați? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰