Poliţia Română, după ce o fotografie realizată 100% cu AI a crimei din Timiş a făcut turul internetului

Poliția Română avertizează, duminică, asupra răspândirii în mediul online a unei fotografii realizate integral cu ajutorul inteligenței artificiale, care este distribuită în mod fals ca având legătură cu cazul de omor din județul Timiș. 

la 25.01.2026 , 16:56
"Atenţie la dezinformare! În mediul online circulă o fotografie apărută în urma cazului din judeţul Timiş. Este important de ştiut că această imagine este realizată 100% cu ajutorul inteligenţei artificiale. Nu doar că fotografia este creată pentru a induce în eroare publicul, dar reprezintă şi o nouă lovitură adusă celor care, în aceste momente, trăiesc o durere reală", au transmis, duminică, pe Facebook, oficialii Poliţiei Române.

Reprezentanții instituției fac apel la responsabilitate și cer oamenilor din mediul online să verifice informațiile și sursa acestora înainte de a le distribui.

"Vă rugăm să verificați sursele informațiilor, să nu distribuiți conținut neverificat și să dați dovadă de respect și empatie față de victime și familiile acestora. Uneori, important este să ne oprim din a da share.", au spus poliţiştii

Cazul la care face referire avertismentul vizează uciderea unui adolescent în județul Timiș. Un băiat de 13 ani și alți doi de 15 ani sunt acuzați că au ucis un coleg în vârstă de 15 ani, folosind un topor și un cuțit. Ulterior, aceștia ar fi încercat să incendieze trupul victimei și să îl îngroape.

Băiatul de 13 ani se suspectează că ar fi consumat droguri. Doi tineri în vârstă de 17 şi 24 de ani au fost reţinuţi în urma percheziţiilor făcute de poliţişti şi procurorii DIICOT în localitatea Cenei, judeţul Timiş. Tânărul de 24 de ani este suspectat că i-a oferit celuilalt diferite cantităţi de cannabis, pe care acesta le-ar fi dat celor trei adolescenţi care l-au ucis pe Mario Berinde sau le-ar fi consumat împreună cu ei.  

