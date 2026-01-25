S-au făcut noi audieri în cazul crimei din Timiş. Doi tineri de 17 şi 24 de ani au ajuns în faţa anchetatorilor, după ce adolescentul de 13 ani a fost depistat că a consumat droguri, iar DIICOT a intrat pe fir. În mai multe locuinţe s-au făcut percheziţii de amploare şi au fost găsite zeci de grame de substanţe interzise. Între timp, Mario, băiatul de 15 ani, ucis cu sânge rece de prietenii săi, a fost condus pe ultimul drum de peste o mie de oameni.

Percheziţii de amploare au fost făcute aseară în mai multe locuinţe ale suspecţilor care i-ar fi livrat droguri băiatului de 13 ani, considerat creierul crimei între copii din Timiş. Doi tineri de 17 şi 24 de ani au ajuns însă la audieri la sediul DIICOT din Timişoara, după ce ofiţerii antidrog au intrat pe fir. În casa tânărului de 24 de ani, anchetatorii au găsit zeci de grame de substanţe interzise, ascunse într-un borcan, dar şi un cântar.

Dealerii, confruntați de anchetatori

"De ce le-ai vândut droguri tinerilor? Ştiai că unul dintre consumatori are 13 ani? Te-ai folosit de "o săgeată" care are 17 ani?".

Totul a fost descoperit, după ce băiatul de 13 ani a ieşit pozitiv la marijuana.

"Să se stea acasă, să se drogheze liniştit ca să nu fie deranjat de nimeni. Să facă şi şcoală… Nici mama, nici tata, nimeni nu e tras la răspundere", spune unchiul lui Mario.

Chiar dacă nu răspunde penal, el ar putea fi audiat în prezenţa unuia dintre părinţi. Până acum, însă, nu a fost chemat să dea explicaţii.

Noi audieri în miez de noapte: traseul drogurilor, verificat

Între timp, cimitirul şi capela din Cenei au fost ieri neîncăpătoare pentru sutele de oameni venite să-şi ia un ultim rămas bun de la Mario, băiatul de 15 ani ucis de colegii de şcoală. Rudele sunt revoltate de faptul că unul dintre criminali, băiatul de 13 ani, este liber.

"Acest copil, dacă a început pe calea asta şi nu se face nimic, i se pare că este Dumnezeu. Nu îl trage nimeni la răspundere. Eu cred că trebuie să facă puşcărie", a declarat unchiul lui Mario.

"E foarte groaznic să-ţi creşti copilul până la 15 ani şi după să... e dureros. Ar trebui să fie făcută legea diferit. Criminalii nu trebuie să fie liberi", a completat o localnică.

Tatăl victimei, adus din penitenciar sub escortă

Tatăl lui Mario a fost adus din închisoare la înmormântare. A fost flancat în permanență de 10 luptători din trupele speciale. Şi asta după ce, potrivit unor surse, ar fi promis să se răzbune pe cei care i-au ucis copilul. Bărbatul este condamnat pentru tâlhărie şi va fi eliberat în câteva luni. Ieri a fost îngenuncheat de durere.

"O să se facă dreptate. Acum nu trebuie să punem gând rău părinţilor, rudelor... trebuie să gândim pozitiv, multă lume se gândeşte la răzbunare", a susţinut un tânăr.

Mario, escortat de motociclişti pe ultimul drum

Mario era pasionat de motociclete şi, la cererea familiei, convoiul funerar a fost escortat de motocicliști din comunitatea Hells Angels.

Reporter: De ce aţi ales să veniţi la înmormântarea lui Mario?

Motociclist: M-a impresionat cazul. Nu ştiu, aşa am simţit (n.r. - să vin).

Motociclistă: A fost ceva ca din filme, ceva ce nu există. Am vrut să fiu aici.

Oamenii din comunitate reclamă faptul că autorităţile nu fac destul pentru a preveni astfel de tragedii.

Cei doi copii de 15 ani rămân în arest preventiv. Se aşteaptă şi expertiza psihiatrică în cazul lor.

Legea Mario: peste 110.000 de semnături pentru pedepse mai dure

"Trebuie să vedem violenţa din rândul tinerilor ca pe o problemă de sănătate publică. Aceşti copii care comit infracţiuni atât de brutale sunt de cele mai multe ori victime ale traumelor de tot felul", a explicat Dan Rusu, criminolog.

Legea Mario, petiţia online care cere pedepse cu închisoare pentru copii după vârsta de 10 ani, a strâns deja peste 110.000 de semnături. Exemplul este preluat din Marea Britanie şi Irlanda, acolo unde chiar şi copiii de 10 ani pot fi condamnaţi pentru omor, iar în anumite cazuri închisoarea poate fi pe viaţă.

