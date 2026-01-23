Crima între copii din Timiş scoate la iveală noi detalii terifiante.Agresorul de 13 ani i-a trimis victimei un mesaj a doua zi după ce l-a îngropat pentru a părea nevinovat în faţa anchetatorilor. Mai mult, se pare că ar fi fost drogat în momentul în care şi-a ucis colegul. Cu toate astea, e liber pentru că nu are vârsta pentru a răspunde penal. Apropiaţii lui Mario cer schimbarea legii astfel încât minorii sub 14 ani să plătească pentru faptele lor.

Concluziile medicilor legişti arată sălbăticia crimei din Timiş. Mario a fost atacat cu un topor şi cu propriul cuţit. Călăi i-au fost chiar prietenii de la şcoală, un băiat de 15 ani şi altul de 13, care le-au mărturisit procurorilor că au făcut totul mânaţi de invidie.

Mario era mai înstărit, avea motocicletă şi era popular la şcoală.

"Nicio urmă de remuşcare, nicio urmă de părere de rău", a spus unchiul băiatului omorât.

Prima mărturisire, smulsă de unchiul victimei

Unchiul lui Mario, care este poliţist, a smuls prima mărturisire. L-a abordat pe băiatul de 13 ani pentru că nu-și găsea nepotul și a simţit imediat că ceva este în neregulă.

"Era foarte îngândurat. Nu era precis în declaraţii. Sărea de la un subiect la altul, nu era coerent. zis Mario e mort. Cum e mort? Da", a explicat unchiul băiatului omorât.

Bărbatul a apelat la un truc de polițiști. I-a zis copilului că s-au ridicat urme de ADN de pe borseta victimei. Şi că este doar o problemă de timp până ca ucigaşul să fie identificat. Abia atunci băiatul a spus totul. Plănuise crima cu complicele său de 15 ani încă de la sfârşitul anului trecut.

"Au aşteptat ca tatăl lui să plece la muncă în Austria, am înţeles. Şi după aceea mama să intre pe tura de noapte ca să poată să facă treaba asta", a povestit unchiul lui Mario.

Un al treilea minor, chemat să ajute la ascunderea cadavrului

Cei doi au apelat la alt copil de 15 ani pentru a îngropa cadavrul într-o curte.

"I-a zis să meargă acolo că l-a omorât pe Mario. Şi el a zis: nu cred. Şi i-au zis: dacă nu crezi, vino să vezi. S-a panicat. N-a mai ştiut ce să facă, i-a fost frică să spună", a declarat mama unuia dintre adolescenţii arestaţi.

Şi nu doar că au premeditat crima, dar au încercat să îşi ascundă şi urmele. A doua zi după crimă, băiatul de 13 ani i-a trimis mesaje lui Mario în care îl întreba ce face și unde este. Spera astfel să scape de anchetatori.

"Se aude că ar consuma copiii aceia droguri", a precizat un martor.

Surse Observator: minorul de 13 ani era drogat

Potrivit surselor Observator, analizele au confirmat că băiatul de 13 ani era drogat când a comis faptele. El ar fi avut urme de canabis în sânge. Dar în timp ce complicii săi sunt în arest, el e liber. Potrivit legii, nu va răspunde niciodată penal pentru faptele lui pentru că nu are 14 ani. El va fi doar monitorizat de asistenţi sociali şi psihologi. Iar la cererea familiei lui, va face şcoală online şase luni.

"Dacă familia nu colaborează şi nu respectă toate măsurile instituite de noi, atunci există inclusiv riscul ca să se instituie o măsură de protecţie instituţionalizată, adică copilul să fie luat în plasament", a transmis Smaranda Marcu, DGASPC Timiş.

Vestea că asasinul de 13 ani nu va păţi nimic a pus pe jar comunitatea. S-a creat o petiţie online cere pedepse cu închisoarea de la vârsta de 10 ani, pentru omor. Legea Mario a adunat deja peste 20.000 de semnături.

Revolta comunității și "legea Mario"

"Poate să omoare în fiecare zi câte un om şi să nu păţească nimic. Mi se pare absurd. Incredibil aşa ceva. Am 13 ani, gata, omor, fac ce vreau eu, că am 13 ani şi să nu fiu tras la răspundere", a subliniat unchiul lui Mario.

Modificarea legii este însă puţin probabilă, dat fiind că România este semnatară a Convenţiei Europene a Drepturilor Copilului.

"Prin ea noi trebuie să avem în vedere nu neapărat pedepsirea minorului, ci mai degrabă reabilitarea, reintegrarea minorului în societate", susţine Adrian Cuculis, avocat.

Mario, depus la capela din localitate

Trupul lui Mario a fost depus astăzi la capela din localitate.

Surse Observator spun că bărbatul urmează să fie eliberat în curînd şi ar fi plănui să se răzbune O grijă în plus pentru autorităţi.

"Acest copil are interdicţia de a lua legătura direct sau indirect cu ceilalţi minori implicaţi în eveniment precum şi cu membrii sau familiile acestora sau cu familia victimei", a mai menţionat Smaranda Marcu, DGASPC Timiş.

Mario va fi înmormântat mâine.

