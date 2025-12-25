Nu toţi românii au petrecut acasă de Crăciun. Salvatorii de profesie au fost în alertă, în toată țara. Pentru pompieri, medici și ambulanţieri, nu este zi liberă. Mulţi dintre ei au fost în teren încă de la prima oră. Ba din cauza vremii, ba ca să-i ajute pe pofticioşii care s-au pus la masă de sărbători şi au uitat să se mai ridice.

Crăciunul a început în forță pentru pompieri. De la prima oră, urgențele au apărut în București. Vântul puternic a doborât copaci și panouri publicitare, iar poleiul de pe șosele a provocat primele accidente. Pentru majoritatea românilor e zi de sărbătoare. Pentru salvatori, e o zi ca oricare alta – în alertă permanentă.

Peste 450 de pompieri, medici SMURD, dar şi scafandri sunt la datorie de Crăciun în București şi Ilfov.

Cele mai frecvente cazuri la care intervin în aceasta perioadă sunt accidentele cu descarcerare provocate de șoferii care nu adaptează viteza la poleiul de pe şosea, incendiile pornite în bucătărie sau copacii şi panourile publicitare luate de vânt.

Pare neobișnuit să vezi un scafandru pregătit de intervenție în București. Dar riscurile sunt reale. O mașină căzută în Dâmboviţa sau o persoană în pericol de înec pot transforma orice clipă într-o cursă contracronometru.

Peste 260 de oameni lucrează neîntrerupt şi la Serviciul de Ambulanţă.

Betty este asistentă de şase ani. De tot atâta timp, sărbătorile nu mai înseamnă acasă, ci o fugă non-stop de la o urgență la alta.

"Destul de solicitant. Având în vedere că facem asta din pasiune, ne-am asumat acest lucru. Avem foarte multe non-urgenţe, dar şi urgenţe. De la epigastralgii la sindrom dispeptic, au mâncat prea mult", explică asistenta.

Iar Violeta numără deja 20 de ani de când e medic pe ambulanţă. Are și un sfat pentru românii pofticioși.

"Să fie mai ponderaţi, să aibă grijă, să mănânce ponderat. Se pot întampla colici, foarte multe colici, riscul să ajungă undeva la urgenţă", explică Violeta.

Aproape 23.000 de angajați ai Ministerului Afacerilor Interne – polițiști, jandarmi, pompieri şi salvatori SMURD sunt mobilizați zilnic în minivacanța de Crăciun.

