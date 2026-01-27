Este blocaj la camera de gardă a Spitalului Judeţean din Focşani unde nu mai poate fi asigurată tratarea pacienților cu urgențe cardiace. Bolnavii sunt trimişi la alte spitale pentru că aici nu este medic de gardă cu această specializare.

Reprezentanții spitalului spun că, începând din februarie, un medic va pleca din unitatea medicală pentru că dorește să fie alături de familie în alt județ. Un alt medic este nevoit să intre în concediu medical. Mai mult, au fost și doctori care, de-a lungul timpului, au ales să activeze în mediul privat, în diferite clinici medicale.

Astfel, s-a ajuns în această situație în secția de cardiologie: să rămână în prezent doar doi medici care, din primele informații, vor face doar o gardă pe lună.

În restul zilelor, pacienții vor fi trimiși către spitale din Buzău, Bacău sau Galați. Totodată, reprezentanții spitalului spun că s-au purtat discuții cu diferite centre universitare pentru a se găsi medici care ar dori să vină să lucreze în județul Vrancea. De altfel, aceștia au precizat că, anul trecut, au fost scoase la concurs posturi vacante de medici cardiologi, însă acestea au rămas neocupate.

