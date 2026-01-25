Alertă în Timiş. Mai multe locuinţe ale unor oameni importanţi au fost sparte în ultima perioadă. Ultimii călcaţi de hoţi sunt Marilen Pirtea, consilier onorific al lui Ilie Bolojan şi rector al Universităţii de Vest, şi managerul Spitalului de boli infecţioase. Prejudiciul se ridică la jumătate de milion de euro.

Spargerile au fost date în comuna Dumbrăvița, aflată la câțiva kilometri de Timișoara, într-o zonă cu multe vile. Hoţii au ales locuinţele unor persoane importante. Printre acestea, rectorul parlamentar PNL Marilen Pirtea, al cărui nume a fost vehiculat pentru funcţia de ministru al Educaţiei, sau managerul Spitalului de Boli Infecțioase, Cristian Oancea.

"Eu fiind plecat din localitate şi am constatat urme pe covor de noroi şi mi-am dat seama că s-a intrat prin efracţie în domiciliu. Nu ţin banii în casă, banii îi ţin la bancă", a declarat Marilen - Gabriel Pirtea, deputat PNL.

Din locuința lui Marilen Pirtea, autorii furtului au plecat doar cu bunuri, nu și cu bani. Mult mai mare a fost paguba în cazul managerului Spitalului de Boli Infecțioase din Timișoara, Cristian Oancea. De aici, persoanele care au comis spargerea ar fi plecat cu 20.000 de euro, dar și cu mai multe bijuterii.

Articolul continuă după reclamă

Cristian Oancea deţine, potrivit declaraţiei de avere, bijuterii de 32 de mii de euro, în vreme ce consilierul premierului a declarat trei apartamente, două case, o maşină de colecţie, peste 100 de mii de euro în conturi şi ceasuri şi bijuterii de 85 de mii de euro. În exclusiviate, pentru Observator, liberalul Marilen Pirtea spune că vrea schimbarea legii.

"Voi iniţia o lege şi o voi interveni pe legea în vigoare pentru înăspirea pedepselor. Putând cetăţenii să se apere inclusiv cu arme letale pentru a-şi apăra viaţa şi persoana lor şi a familiei lor. Atlfel legi există şi în altă parte, suntem prea indulgenţi", a spus Marilen - Gabriel Pirtea.

Ar fi în total şase spargeri în ultimele săptămâni. Cinci dintre victime sunt medici. Unul dintre ei conduce un spital, iar paguba sa este de aproape 300.000 de euro. Şi patronul unei clinici private a rămas fără 15.000 de euro. Prejudiciul total este uriaş: jumătate de milion de euro. Poliţiştii încearcă să dea acum de urma hoţilor.

"Polițiștii continuă cercetările sub coordonarea procurorului de caz, în vederea stabilirii situației de fapt, identificării și depistării persoanelor bănuite de comiterea faptelor și dispunerii măsurilor legale care se impun", a declarat Maria Mitroi, IPJ Timiş.

Unele locuinţe nici nu ar fi avut alarme sau camere de supraveghere, spun surse judiciare, fapt ce i-ar fi ajutat pe hoţi.

Iulia Pop Like Îmi place să știu. Pun întrebări, și cer, imperios, răspunsuri! Îmi place să ascult. Sincer, uneori de atât e nevoie! Îmi place să scriu. Sunt perfecționistă și “lupt” pentru fiecare cuvânt din știre! Îmi place să zâmbesc. ➜

Întrebarea zilei Crezi că șoferii respectă mai bine regulile când știu că sunt supravegheați? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰