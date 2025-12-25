Un bărbat de 36 de ani a murit după ce a fost bătut într-un conflict spontan între mai mult de 20 de persoane, în noaptea de miercuri spre joi, pe o stradă din localitatea Blăjel, a informat Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu.

Crimă de Ajun la Blăjel. Bărbat lovit mortal cu topoarele de 4 persoane, printre care şi un minor de 14 ani

Potrivit Serviciului de Ambulanţă Judeţean Sibiu (SAJ), două echipaje medicale au fost mobilizate la faţa locului. Eforturile de resuscitare ale victimei, găsită în stop cardio-respirator, au fost, însă, zadarnice.

"La sosirea echipajelor, bărbatul se afla în stop cardio-respirator şi au început manevrele de resuscitare. După o resuscitare care a durat 65 de minute, din păcate, s-a declarat decesul", a precizat SAJ Sibiu.

Conform Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, incidentul a avut loc în noaptea de 24 spre 25 decembrie. În cadrul conflictului spontan, victima a fost lovită cu corpuri contondente de patru persoane.

Victima, lovită de patru persoane cu vârste între 14 și 33 de ani

"În acest conflict, victima, o persoană în vârstă de 36 de ani, a fost agresată cu diverse corpuri contondente în zona capului şi a corpului, de patru autori, în vârstă de 14, 33, 27 şi 18 ani. În urma loviturilor primite, victima a decedat", se arată în comunicatul transmis de anchetatori.

Procurorul de caz a dispus urmărirea penală faţă de cei patru agresori pentru săvârşirea infracţiunilor de omor şi tulburarea ordinii şi liniştii publice, iar faţă de alte șase persoane, pentru tulburarea ordinii şi liniştii publice.

Ancheta este în desfășurare, fiind coordonată de procurorul de caz de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu, cu sprijinul Serviciului de Investigații Criminale din cadrul IPJ Sibiu.

