Bătrână de 81 de ani, omorâtă de un tânăr de 18 ani, în Olt. Individul a lovit-o cu un lemn în cap

O femeie de 81 de ani a fost omorâtă de un tânăr de 18 ani, care a lovit-o cu un lemn în cap. Agresorul a reacţionat astfel pentru că se temea că victima va anunţa Poliţia fiindcă îi dăduse bancnote euro false în schimbul unei sume de bani.

O femeie din judeţul Olt a fost omorâtă de un tânăr de 18 ani, chiar în locuinţa sa, după ce a fost lovită cu un lemn de foc în cap. Agresorul a recunoscut comiterea faptei în faţa anchetatorilor şi a mărturisit că se temea că victima va sesiza Poliţia pentru că îi dăduse mai multe bancnote euro false în schimbul unei sume de bani.

Reprezentanţii Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt au anunţat, miercuri, că procurorii au primit o sesizare prin 112 cu privire la faptul că o femeie a fost găsită moartă în propria locuinţă, din comuna Băbiciu.

”În urma investigaţiilor efectuate a fost identificat autorul infraţiunii, în persoana inculpatului G. C. C., şi s-a stabilit că, în după-amiaza zilei de 02.02.2026, pe fondul unui conflict spontan, în timp ce se afla în locuinţa numitei T. A., în vârstă de 81 ani, a lovit-o cu un obiect dur (bucată lemn de foc) de mai multe ori la nivelul capului, producându-i multiple leziuni care au condus în mod nemijlocit la decesul acesteia, conform constatărilor preliminare emise de S.J.M.L. Olt la data de 03.02.2026”, au afirmat procurorii.

Ei au precizat că agresorul, în vârstă de 18 ani, cu antecedente penale, a recunoscut comiterea faptei.

”A precizat că a comis fapta pe fondul unei stări de nervozitate determinate de conflictul spontan dintre cei doi, motivând că a recurs la acest gest întrucât i-a fost teamă că victima va anunţa organele de poliţie în legătură cu mai multe bancnote în monedă euro false pe care inculpatul i le-a dat victimei în schimbul unei sume de bani în bancnote monedă lei”, a precizat sursa citată.

Tânărul a fost reţinut pentru 24 de ore, pentru comiterea infracţiunii de omor. El urmează să fie prezentat Tribunalului Olt cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

