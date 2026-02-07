Două crime care au şocat ţara au un numitor comun: fosta logodnică a lui Adrian Kreiner, milionarul omorât în timpul unui jaf. E ca un scenariu de film. Femeia de 40 de ani - până acum victimă care a primit şi despăgubiri - este acuzată de achetatori că şi-ar fi ajutat cea mai bună prietenă să îşi ucidă mama. Fosta parteneră a milionarului din Sibiu a fost reţinută, iar sâmbătă va ajunge din nou în faţa magistraţilor care îi vor decide soarta.

În dosarul milionarului Adrian Krainer din Sibiu, ucis în timpul unui jaf, fost logodnică a acestuia a fost considerată victimă, a cerut și a primit despăgubiri. Acum însă, închetătorii spun că ar fi schimbat rolul de victimă cu cel de infractor.

Concret procurorii susțin că femeia și-ar fi ajutat cea mai bună prietenă să îşi omoare mama. Nu ar fi participat fizic la uciderea femeii de 59 de ani de către fiica ei, dar ar fi avut un rol cheie în planificare, de la sfaturi despre administrarea sedativelor care au adormit victima, până la modul în care să fie șterse urmele, inclusiv distrugerea probelor video din locuință.

Exact același tipar pe care închetătorii spun că l-au regăsit și în cazul primei crime, cea a lui Adrian Krainer, unde camerele de supraveghere au fost făcute inutilizabile de cei trei criminali, care în cele din urma au fost capturați de poliție.

Articolul continuă după reclamă

Sâmbătă dimineață, suspecta a fost adusă la Tribunalul Sibiu, din arestul de la Oradea. Judecătorii vor analiza dacă probele strânse de procurori sunt suficiente pentru o arestare preventivă.

Cristi Popovici Like Nu poți să fii jurnalist dacă nu iubești adrenalina, provocările și, mai ales, oamenii. Este una dintre cele mai palpitante meserii din lume. ➜

Întrebarea zilei Amânaţi decizia de a cumpăra o locuinţă în aşteptarea unei scăderi de preţuri? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰