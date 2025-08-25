Mare atenţie dacă vreţi să vă schimbaţi buletinul! Doar noile acte de identitate, cu cip, pot fi folosite ca documente de călătorie. Cele simple, care nu stochează datele personale, nu mai permit circulaţia în spaţiul Uniunii Europene.

În cazul în care trebuie să vă schimbaţi actul de identitate şi călătoriţi des, trebuie să ştiţi că nu puteţi folosiţi cartea simplă pentru a ieşi din ţară. Din motive ce ţin de securitate, dar şi de riscul de falsificare, cartea de identitate fără cip nu este considerată de autorităţi ca document înlocuitor paşaportului.

"Actele de identitate emise cetăţenilor români trebuie să respecte standardele europene pentru a se permite exercitarea dreptului la libera circulaţie pe teritoriile statelor membre. În aceste condiţii, cartea electronica de identitate a fost proiectată să corespunda standardelor europene ce impun existenţa unui suport de stocare electronic", a declarat Claudiu Giulescu, şef Direcţia de Evidenţă a Populaţiei.

Călătoriile în străinătate nu reprezintă singurul avantaj pe care îl are cartea electronică de identitate. Cei care optează pentru buletinul cu cip pot avea o protecţie sporită a datelor personale, acces la semnătura electronică, schimbarea adresei de domiciliu fără înlocuirea documentului şi în plus persoanele cu vârsta mai mare de 14 ani îl pot obţine gratuit.

Articolul continuă după reclamă

Buletinele care pot fi folosite în continuare

Buletinele vechi, emise începând cu anul 1997, încă mai pot fi utilizate ca şi documente de călătorie, până la expirare sau până în 2031.

Peste 40.000 de români au optat pentru cartea electronică de identitate, doar în 30 de zile. Deocamdată, documentul cu cip este gratuit. Din iulie 2026, va costa 68 de lei.

Şi la paşapoarte vor apărea schimbări. Începând cu data de 15 septembrie, cei care îşi schimba paşaportul simplu temporar vor avea tipărit un cod QR semnat digital, pentru a creşte nivelul de securitate.

Denisa Dicu Like Pasiune, adrenalină, curiozitate și dorința de a afla poveștile oamenilor. Sunt doar câteva dintre lucrurile care mă îndeamnă să fac jurnalism cu atât de mult drag. ➜

Întrebarea zilei Aţi renunţat la achiziţia unei locuinţe din cauza majorării TVA? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰