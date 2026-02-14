Poliţist din Arad, prins la furat în Austria. Şi-a însuşit împreună cu soţia pantofi de 3.000 de euro

Un poliţist din Arad a fost prins la furat în Austria. Împreună cu soţia lui, agentul a sustras mai mulţi pantofi de la un outlet, în valoare de aproximativ 3.000 de euro. Bărbatul este cercetat acum disciplinar.

Omul legii a fost oprit de poliţiştii austrieci la întoarcerea în țară, după ce au găsit în portbagajul mașinii mai multe perechi de pantofi, inclusiv un dispozitiv pentru îndepărtarea anti-furtului, relatează Special Arad.

Prejudiciu de 3.000 de euro

Iniţial, agentul a spus că pantofii aparțin unui prieten. Doar că varianta lui nu s-a potrivit cu cea a soţiei, iar ulterior polițistul și-a recunoscut faptele.

Articolul continuă după reclamă

Bărbatul nu și-a informat superiorii din Poliție despre cele întâmplate, însă colegii săi au aflat. Acum a fost declanșată cercetarea disciplinară în ceea ce-l privește pe agent. Acesta este deja pus la dispoziția conducerii IPJ Arad până la finalizarea anchetei din Austria, iar procedura urmează același curs ca și în cazul unei infracțiuni comise pe teritoriul României, notează sursa citată.

Prejudiciul furtului este estimat la aproape 3.000 de euro.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă îngrijorează posibilitatea pierderii locului de muncă din cauza situaţiei economice? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰