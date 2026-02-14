E revoltă în Gherla, judeţul Cluj. Trupul neînsufleţit al băieţelului de 4 ani, căzut în apa îngheţată a Someşului, nu a fost găsit nici până astăzi. După trei săptămâni de la tragedie. Localnicii susţin că vor relua căutările pe cont propriu, dacă nu revin scafandrii în zonă.

"Uitaţi, la disperare se ajunge la un alt necaz. Sărim cu toţii în apă pentru copil. Sărim cu toţii în apă şi rămânem acolo în apă până vin scafandrii să ne scoată şi pe noi, că nu ştim să înotăm". "Uitaţi cum îşi riscă omul acesta viaţa". "Uitaţi câţi oameni s-au strâns aici şi tot mai vin oameni. Să vină scafandrii că noi îi plăti", spun oamenii.

Oamenii își riscă viața pentru că, spun ei, au ajuns la capătul răbdării și vor să îl înmormânteze creștinește pe cel mic. Suntem în cea de-a 22-a zi de căutări aici, pe malul Someşului Mic, râu în care Sebastian, băiatul de 4 ani, s-a înecat în urmă cu 3 săptămâni. Sunt 3 săptămâni în care familia celui mic nu a avut liniște știind că trupul fiului lor este de negăsit.

Revoltă şi durere în Gherla

Dacă la început oamenii au așteptat zi de zi cu sufletul la gură rezultatul operațiunilor demarate de autorități, în ultimele zile au decis să ia inițiativă și să-l caute chiar ei. Astfel, localnici, rude, dar și oameni din alte zone ale țării, impresionați de drama familiei din Gherla, au venit aici, pe malul râului și s-au alăturat căutărilor.

Unii voluntari au adus un sonar, alții au venit cu bărci, alții au căutat pur și simplu pe mal la pas. Aseară, unchiul copilului a intrat singur în apă cu o barcă, aici în zona barajului de la Mănăstirea, loc în care, spun oamenii voluntari, ar fi localizat trupul copilului cu ajutorul sonarului.

Pe de altă parte, și autoritățile au intensificat, începând de de astăzi, căutările. Pompierii, politiștii, dar și voluntarii Cert Transilvania, operează la pas ambele maluri ale râului în căutarea celui mic. Nivelul apei a crescut și a scăzut în mod repetat în ultimele săptămâni și, chiar dacă s-ar fi agățat în vegetație, există șanse ca ulterior să fie fost luat din nou de curent, motiv pentru care zona de căutări este una extinsă de aproape 20 de kilometri.

În urmă cu 3 săptămâni, băiatul de 4 ani alături de verişorul său învărstă de 5 ani au alunecat în apa râului Someșului Mic în timp ce se jucau pe un derdeluș. Băiatul de 5 ani a fost salvat de un alt tânăr aflat pe margine, dar cel de 4 ani a dispărut sub gheață.

