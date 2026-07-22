Un primar din Ialomiţa s-a dat singur în judecată ca să-şi mărească salariul. Deşi edilul susţine că nu s-a gândit doar la el, ci şi la subalternii săi, viceprimarul nici măcar nu ştie de acţiunea din instanţă. Mai mult, juriştii cred că în cazul în care va câştiga, decizia i se aplică doar lui, nu şi angajaţilor din primărie.

Marian Trîmbiţaşu este la al doilea mandat de primar în comuna Grindu din judeţul Ialomiţa. În ultima declaraţie de avere, din 2024, venitul său anual era de peste 93 de mii de lei. Edilul a mai făcut bani din apicultură, 10 mii de lei. Acum vrea să câştige mai mult de la stat

În cererea de chemare în judecată, Marian Trîmbițașu cere o mărire de salariu, o actualizare conform grilei de salarizare. Dosarul a fost înregistrat la Tribunalul Ialomiţa. Atât ca pârât, cât și ca reclamant apare aceeași persoana: primarul comunei Grindu.

Primarul spune că s-a gandit la subalternii săi când a deschis procesul

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Primarul susţine că s-a gândit nu doar la el, dar şi la subalternii săi: 8 funcţionari publici şi viceprimarul, când a deschis procesul.

"Salariile funcţionarilor depind de salariul primarului. Noi avem salariile indexate în momentul de față din anul 2019. Deci este un proces colectiv, primăria a inițiat un proces în instanța și dă în judecată ca să indexeze salariul pe un salariu minim pe economie în momentul de față", spune Marian Trâmbiţaşu, primar Grindu.

Viceprimarul nu pare să ştie de demers

"Nu sunt pus la punct cu toate și exact care e situația, domnul primar știe cel mai bine", a menţionat viceprimarul.

Dacă o să câştige procesul primarul va câştiga doar el bani mai mulţi, nu şi ceilalţi angajaţi ai primăriei, cred juriştii.

"O eventuală hotărâre favorabilă produce efecte numai între părțile dosarului, ori parte este primarul în persoană fizică şi primarul ca autoritate publică, ca ordonator principal de credite. Alți titulari ai unor drepturi similare, cum ar fi alți funcționari ai primăriei nu devin automat reclamanți și nu primesc bani în baza acestei hotărâri", explică Nestor Vasile, avocat.

Oamenii din comună par mulţumiţi de primar

"Îi place sa aibă comuna calumea și a făcut multe și pentru oameni", spune o persoană.

"A crescut aici", spune un localnic.

"Noi, nu, l-am considerat de om bun și cuminte şi liniştit", menţionează alt localnic.

În acțiunea depusă la tribunal, edilul susţine că venitul său trebuia calculat, în funcție de salariul minim brut pe țară și modificat anual. Procesul încă nu a primit un termen de judecată, dar e posibil ca Marian Trâmbiţaşu să apară în faţa judecătorilor în ambele ipostaze, de pârât şi de reclamant. Va avea cel mai probabil doi avocaţi diferiţi