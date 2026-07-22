Vaporul lovit de drone în Marea Neagră, în apropiere de Sfântu Gheorghe, a ars o zi şi o noapte. Flăcările s-au stins, iar autorităţile fac verificări pentru a afla dacă există pericol de poluare.

Pompierii au supravegheat din elicopter nava încărcată cu GPL şi au transmis că nu mai există niciun pericol.

"Nava comercială GAS Lisbon care a fost probabil lovită de către drone aeriene din declarațiile membrilor echipajului și a fost în ultimele 24 de ore sub foc. Nu mai avem un incendiu vizibil la bordul navei.", explică Mihai Panait, șeful Statului Major al Forțelor Navale.

"Având în vedere poziţia navei la aproximativ 14 mile marine de ţărm, nu există risc pentru populaţie, turiști sau activitățile desfășurate pe litoralul românesc.", precizează Irina Dițu, purtător de cuvânt ANR.

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Autorităţile militare şi maritime îşi bazează ancheta şi pe declaraţiile celor 17 marinari din Turcia, Georgia, Filipine şi India, care erau pe navă.

"Am urcat și am văzut cabina căpitanului distrusă. De asemenea, ofiţerul al doilea era rănit, aşa că am declanşat planul de urgenţă. Au fost trei drone.", menţionează Aleksandre Megrelidze, membru al echipajului.

Trei marinari sunt internaţi şi acum la spitalul din Tulcea cu arsuri grave.

"Doi sunt staţionari şi al treilea a fost intubat de protecţie pentru arsură, căi aeriene superioare.", spune Tudor Năstăsescu, manager spital Tulcea.

Incidentul scoate la lumină o situaţie gravă. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență nu a putut interveni pentru că echipajul navei speciale nu era pregătit.

"Ce ne lipsea era comanda navei pe care acum o avem la nivelul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă.", spune Raed Arafat, şeful DSU.

Autorităţile vor survola din nou zona mâine pentru a vedea dacă nava poate fi tractată ca să nu încurce navigaţia.