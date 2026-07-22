Mașinile electrice zburătoare, acum o realitate. Ce preț ar putea avea "OZN-ul" din China

După ce a umplut planeta de mașini electrice, China încearcă să pună stăpânire și pe transportul aerian. Propune un vehicul electric zburător care îmbină specificațiile unui elicopter cu designul unei farfurii zburătoare și luxul unei limuzine. Prețul este science-fiction - 650 de mii de euro.

Aeronava este punctul de atracție al Expoziției Internaționale de Mobilitate de la Shanghai. În vehiculul de aproape șase metri încap patru pasageri.

"Designul său interior ne-a răsturnat complet așteptările. Spre deosebire de avioanele tradiționale, nu are manșă sau tablou de bord complicat. În schimb, există un ecran tactil mare. Aici aș putea să mă joc, să derulez pe TikTok, să mă uit la filme. La fel ca toate vehiculele noi, și spațiul său interior este foarte spațios și confortabil. Când stai pe acest scaun, poți chiar să-ți întinzi picioarele"

Farfuria zburătoare are montate și roți obișnuite, care ușurează mișcările la sol. Aterizarea și decolarea se fac doar pe verticală. Vehiculul ajunge în câteva secunde la o viteză amețitoare, cu ajutorul celor 8 motoare electrice.

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"Cea mai rapidă viteză de zbor poate atinge 120 de kilometri pe oră. Un avantaj cheie al acestei aeronave este capacitatea sa de a zbura în imediata apropiere a obiectelor. Are cerințe minime pentru locurile de decolare și aterizare, necesitând o suprafață de maximum un singur loc de parcare pentru a opera", spune Zhang Hengyi, reprezentant al companiei producătoare.

Deocamdată, singurul dezavantaj este legat de autonomie: poate zbura doar 25 de minute.

Producătorul nu a anunțat cât costă un astfel de vehicul, dar specialiștii în tehnologie și aviație vorbesc de un preț care se apropie de 650 de mii de euro.