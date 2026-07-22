Explozii urmate de incendii, la una din cele mai mari fabrici de prelucrare a lemnului, care se află la Brașov. Instalația de transport a rumegușului a luat foc, iar fumul negru a acoperit oraşul. Una din deflagraţii a fost surprinsă de camerele echipei Observator.

Imaginile din dronă surprind momentul în care a doua explozie zguduie fabrica de prelucrare a lemnului din Brașov. Deflagrația s-a produs între cele două clădiri, pe banda de transport care făcea legătura între cele două hale.

Peste o sută de pompieri se luptau cu primul incendiu

Au scăpat nevătămați. În momentul în care au auzit bubuitura, salvatorii au alergat spre cel de-al doilea corp al fabricii.

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"Pot apărea pericole având în vedere că instalația chiar dacă nu funcționează pe trasee, se mai află praf sau substanțe combustibile. Ținem sub control. De asemenea, operatorul economic folosește și substanțe chimice. Asta pentru noi ridică un nou potențial de risc", spune Lucian Marciu, Inspector şef ISU Braşov.

Incendiul s-a produs înainte de ora 07:00, la o bandă transportoare de rumeguş, în clădire. Sunt aproximativ două ore de atunci, iar pompierii lucrează inclusiv cu roboţii autoscară, pentru limitarea efectelor acestui incendiu.

Din fericire, în fabrică nu erau muncitori la acea oră. Bubuitura i-a speriat însă pe localnici, iar ciuperca uriașă de fum negru s-a întins peste oraş.

"Au avut loc niște detonări de partea de tubulatură, de praf. Stațiile de înregistrare a parametrilor nu dă rata de depășire față de normalele legale. Punctul critic considerăm că a trecut, urmează sa remediem sa vedem care sunt cauzele", explică Mircea Paraschiv, comisar șef, Comisariatul Județean Brașov, Garda Națională de Mediu.

Pompierii urmează să stabilească de la ce a pornit incendiul. Suprafața distrusă depăşeşte şase mii de metri pătrați.