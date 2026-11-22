Firmele se pregătesc să le dea angajaților cadouri de Crăciun, dar bugetele nu cresc nici anul acesta. Cele mai multe dau în medie 150 de lei de angajat, la fel ca anul trecut. Legea permite până la 300 de lei pentru fiecare angajat. Ce trece de această sumă se impozitează.

În acest laborator din Capitală, lista de comenzi a fost deschisă încă din septembrie.

"Cadourile noastre ajung la aproximativ 3.000 de bucăți. Companii din beauty, din construcții, IT, energie. Un cadou e tot timpul binevenit și oamenii, indiferent de vârstă, de funcții, se bucură atunci când îl primesc și declanșează o emoție", a declarat Maria Andreea Asan-Mic, artizan cadouri.

Anul acesta, mai mult ca oricând, accentul se pune pe personalizarea pachetelor.

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"Ideea de a personaliza. Atât conținutul cadoului, cât și imaginea lor. Noi adaptăm cadourile și în ideea de a pune logo, motto și să ne ducem în culorile și în povestea fiecăruia", a explicat Maria Andreea Asan-Mic.

Un set de agendă şi toc de ochelari din piele, personalizat cu numele persoanei respective.

"Toate produsele sunt inscripționate. Macarons, tablete, praline. Cu logo-ul clientului sau cu un mesaj pe care vrea să-l transmită", a declarat Dragoș Ungureanu, fondatorul unei companii de cadouri.

O colecție de 9 macarons. Cu simboluri de Crăciun. Împreună cu o sticlă de vin franțuzească. Un astfel de cadou începe de la 260 de lei și merge până la 300 de lei. Cum situația economică nu e prea roz, nici bugetele companiilor n-au crescut.

"E ca anul trecut. Dar anul trecut n-a crescut față de 2024. Suntem la un plafon. Majoritatea companiilor își doresc acum mai multe servicii în același buget. Să urmărim noi tot ce înseamnă livrare, își doresc să împachetăm noi cadourile", a explicat Dragoș Ungureanu.

"E o tendință ușoară de a fi o scădere, dar companiile încă pun preț pe aceste cadouri. 100-150 de RON. Ne ducem și spre 200. Am făcut cadouri pentru angajați la 200 de RON", a declarat Maria Andreea Asan-Mic.

Mulți patroni aleg să le dea angajaților bani cash sau tichete cadou.

Ce prime de Crăciun primesc angajații și care este suma neimpozabilă

"Am bugetat prime de Crăciun. Avem între 400 și 600 de lei prima. Mai avem cadouri de Sfântul Nicolae. Aducem angajaților un cadou, dulciuri, cosmetice, dat fiind faptul că avem multe doamne. Ne-am gândit să avem o parte cash, până în 300 de lei, și o parte card cadou", a declarat Ștefania Grama, angajator.

Codul fiscal permite firmei să dea de Crăciun 300 de lei fiecărui angajat și încă 300 de lei pentru fiecare copil minor. Ce trece de această sumă se impozitează.

"O primă ar fi foarte binevenită. De la 100 de euro în sus", a spus un angajat.

Firmele private nu sunt obligate prin lege să dea cadou. La stat, instituțiile publice nu mai au voie să dea tichete cadou sau prime de Crăciun din bani publici.