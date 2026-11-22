Un incendiu a izbucnit, duminică seara, la mansarda şi la faţada unui hotel din Poiana Braşov. Pompierii intervin cu mai multe autospeciale pentru a preveni extinderea focului. Forţele de intervenţie au fost suplimentate din Prahova, Covasna şi Argeş. Din primele informaţii, nu sunt persoane surprinse în clădire.

Incendiu puternic la un hotel din Poiana Braşov. Au fost chemate forţe suplimentare din trei judeţe

Potrivit ISU Braşov, incendiul se manifestă la nivelul mansardei şi al faţadei clădirii, pe o suprafaţă de aproximativ 300 de metri pătraţi.

"Din informaţiile primite la acest moment, nu ar fi persoane surprinse în interiorul clădirii", a precizat sursa citată.

Acolo au fost mobilizate forţe şi mijloace de intervenţie din cadrul ISU Braşov, SVSU Râşnov, ISU Covasna, ISU Prahova şi ISU Argeş, precum şi echipaje ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean. La locul intervenţiei acţionează 11 autospeciale de stingere, 4 autoscări, 1 autospecială de hidroperforare, 1 autocamion de intervenţie, 2 echipaje de prim ajutor SMURD, 3 echipaje ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean.

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Potrivit ISU, intervenţia este în desfăşurare, iar echipajele operative acţionează pentru localizarea şi lichidarea incendiului, precum şi pentru protejarea persoanelor şi a construcţiilor învecinate.

"În jurul orei 19:30, am fost anunţati de izbucnirea unui incendiu la mansarda unui hotel din staţiunea Poiana Braşov. La faţa locului se deplasează patru autospeciale de stingere cu apă şi spumă, o autocisternă cu apă, două autoscări, trei echipaje SMURD şi două ambulanţe SAJ", a transmis ISU Braşov.