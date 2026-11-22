După Londra, Roma și Madrid, Shero a ajuns în inima Europei. În seara aceasta, la reședința ambasadoarei României de la Bruxelles, femeile din comunitatea Shero și-au dat întâlnire să vorbească despre violența domestică.

Au venit cu povești pe care multe nu le-au spus niciodată cu voce tare. Pentru că România încă duce povara celor mai dure cifre din Uniune, iar multe dintre femeile care au plecat de acasă au luat-o cu ele.

Departe de casă, dar mai aproape ca oricând una de alta, femeile au primit un mesaj de la Alessandra Stoicescu, inițiatoarea Shero.

"Am ajuns în inima Europei. Cel mai important este să ne ascultăm. Cel mai important este să dăm acest semnal. Femeile care au nevoie de ajutor, oamenii care au nevoie de ajutor nu sunt singuri. Despre ce am vorbit astăzi este ceva ce îți mișcă în profunzime inima, pentru că sunt situații în care tot ce trebuie să auzi este «nu ești singură, nu ești singur, ai curaj, ia-ți viața în propriile mâini, nu e vina ta». Violența, din păcate, are niște dimensiuni pe care încă nu le bănuim", a spus Alessandra Stoicescu.