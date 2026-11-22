Moda a urcat la înălțime, la propriu! La Piatra-Neamț, invitații îmbrăcaţi în ţinute de gală au lăsat mașinile la poalele muntelui și au urcat cu telegondola pentru o colecţie manifest. Sus, panorama orașului a devenit parte din scenografia unei prezentări spectaculoase, cu zeci de creații ale unui designer român.

Pare un podium convenţional, dar nu este deloc aşa. Nu a fost nevoie de covor roșu, ci de o telegondolă care să-i ducă pe invitați direct în lumea modei.

"Un lucru inedit, nu prea vedem asta atât de des. Așteptările sunt, de asemenea, la înălțime.”, spune un vizitator.

„Ne-a cam zgâlțâit puțin, e vânt, dar superb, superb! Am retrăit din nou momentul de la Power Couple, cu înălțimea. Da, putem spune asta.”, a declarat Leonard şi Monica Doroftei.

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"100% memorabil. Când vreodată în viața noastră urcăm cu telegondola la înălțime pentru o prezentare în rochii de seară? Aici au fost descoperiți primii pești fosili de acum 30 de milioane de ani în România. Deci, cândva, aici a fost un fund de mare”, a declarat Ana Țepuş, creator de conținut.

Cu telegondola la prezentarea de modă

Conceptul poartă semnătura Nicoletei Negură, un designer român cu atelierul în Piatra-Neamț. Colecția, care a transformat vârful muntelui Cozla într-o scenă de modă, poartă un nume care înseamnă suflet în limba turcă.

"De asta se și numește Ruh. Sufletul este întotdeauna la înălțime. E în totalitate lucrată handmade. Dacă marii designeri din afară își folosesc locațiile superbe și profită de locurile unde și-au dezvoltat businessul, am zis că e cazul și la noi. A fost destul de greu, din punct de vedere tehnic, să aduc tot ce este aici”, a declarat Nicoleta Negură, designer.

"Am fost la fel de fel de evenimente, am fost cu barca, cu elicopterul, dar cu telegondola n-am ajuns. Și eu, de asemenea, port o rochie de Nicoleta Negură. E mătase naturală, cu flori de lavandă.”, a declarat Daniela Nane, actriță.

Noua colecție a captat atenția a peste 500 de vedete, creatori de conținut și invitați speciali din toată țara.

"Brocartul mi-a sărit în ochi cel mai tare și mi-ar plăcea un halat din acela lung, imperial, dar cel puțin jumătate din ce am văzut pe podium aș pune pe mine la diverse evenimente", a declarat Sonia Argint, influencer.

"Practic, fără să greșim, putem spune că astăzi Milano sau Parisul se uită de jos în sus la Piatra-Neamț", a declarat Adrian Niţă, primar Piatra-Neamț.

Nicoleta Negură a făcut primii pași în broderie și lucru manual în Turcia, iar creațiile ei au ajuns anul trecut inclusiv la Săptămâna Modei de la Milano.