Video Moda a ajuns pe vârful muntelui, la Piatra-Neamț. Invitații au urcat cu telegondola, în ținute de gală
Moda a urcat la înălțime, la propriu! La Piatra-Neamț, invitații îmbrăcaţi în ţinute de gală au lăsat mașinile la poalele muntelui și au urcat cu telegondola pentru o colecţie manifest. Sus, panorama orașului a devenit parte din scenografia unei prezentări spectaculoase, cu zeci de creații ale unui designer român.
Pare un podium convenţional, dar nu este deloc aşa. Nu a fost nevoie de covor roșu, ci de o telegondolă care să-i ducă pe invitați direct în lumea modei.
"Un lucru inedit, nu prea vedem asta atât de des. Așteptările sunt, de asemenea, la înălțime.”, spune un vizitator.
„Ne-a cam zgâlțâit puțin, e vânt, dar superb, superb! Am retrăit din nou momentul de la Power Couple, cu înălțimea. Da, putem spune asta.”, a declarat Leonard şi Monica Doroftei.
"100% memorabil. Când vreodată în viața noastră urcăm cu telegondola la înălțime pentru o prezentare în rochii de seară? Aici au fost descoperiți primii pești fosili de acum 30 de milioane de ani în România. Deci, cândva, aici a fost un fund de mare”, a declarat Ana Țepuş, creator de conținut.
Cu telegondola la prezentarea de modă
Conceptul poartă semnătura Nicoletei Negură, un designer român cu atelierul în Piatra-Neamț. Colecția, care a transformat vârful muntelui Cozla într-o scenă de modă, poartă un nume care înseamnă suflet în limba turcă.
"De asta se și numește Ruh. Sufletul este întotdeauna la înălțime. E în totalitate lucrată handmade. Dacă marii designeri din afară își folosesc locațiile superbe și profită de locurile unde și-au dezvoltat businessul, am zis că e cazul și la noi. A fost destul de greu, din punct de vedere tehnic, să aduc tot ce este aici”, a declarat Nicoleta Negură, designer.
"Am fost la fel de fel de evenimente, am fost cu barca, cu elicopterul, dar cu telegondola n-am ajuns. Și eu, de asemenea, port o rochie de Nicoleta Negură. E mătase naturală, cu flori de lavandă.”, a declarat Daniela Nane, actriță.
Noua colecție a captat atenția a peste 500 de vedete, creatori de conținut și invitați speciali din toată țara.
"Brocartul mi-a sărit în ochi cel mai tare și mi-ar plăcea un halat din acela lung, imperial, dar cel puțin jumătate din ce am văzut pe podium aș pune pe mine la diverse evenimente", a declarat Sonia Argint, influencer.
"Practic, fără să greșim, putem spune că astăzi Milano sau Parisul se uită de jos în sus la Piatra-Neamț", a declarat Adrian Niţă, primar Piatra-Neamț.
Nicoleta Negură a făcut primii pași în broderie și lucru manual în Turcia, iar creațiile ei au ajuns anul trecut inclusiv la Săptămâna Modei de la Milano.
Reporter Corespondent la Observator, Antena 1, în Iași de 8 ani, cu 11 ani experiență în jurnalism generalist, a relatat de la toate evenimentele majore de toate felurile din Moldova. ➜