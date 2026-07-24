Un accident rutier care s-a produs, vineri, în localitatea Tazlău, a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean Judeţean (IPJ) Neamţ. Patru persoane au fost rănite.

Patru oameni la spital, după ce un şofer de 20 de ani s-a izbit de altă maşină într-o intersecţie, în Neamţ - Shutterstock

Două dintre victime au rămas încarcerate, fiind necesară intervenţia pompierilor cu modulul de descarcerare.

"În urma verificărilor desfăşurate de poliţişti a rezultat faptul că, în timp ce un tânăr de 20 de ani, din Bacău, ar fi condus o autoutilitară pe strada Coborâşului din Tazlău, ar fi pătruns în intersecţia cu DJ 156A, intrând în coliziune cu un autoturism ce se deplasa regulamentar. În urma accidentului rutier a rezultat vătămarea corporală a conducătorului auto de 20 de ani şi a altor trei pasageri, cu vârste de 32,33, respectiv 36 de ani", a precizat purtătorul de cuvânt al IPJ Neamţ, Ramona Ciofu.

Victimele au fost preluate de mai multe echipaje medicale de la Serviciul de Ambulanţă Judeţean şi au fost transportate la Unitatea de Primiri Urgenţe Piatra-Neamţ.

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Ambii conducători auto au fost testaţi alcoolscopic, rezultatele fiind negative.

Poliţiştii au întocmit dosar penal privind infracţiunea de vătămare corporală din culpă.