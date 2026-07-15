Un bărbat a fost înșelat cu suma de 31.950 de lei, după ce ar fi fost apelat telefonic de către o persoană care s-a recomandat a fi angajat ANAF și care, sub pretextul că persoana vătămată ar trebui să recupereze o sumă de 4120 lei, TVA restant, de la o firmă pe care acesta o administrează, l-ar fi convins să transfere suma într-un alt cont.

Cum a fost păcălit un bărbat prin metoda "ANAF". A transferat aproape 32.000 de lei în contul unui escroc - Sursa: Profimedia

La data de 3 iulie, Poliția municipiului Roman a fost sesizată, prin plângere, de către un bărbat de 33 de ani, din Roman, cu privire la faptul că a fost victima unei infracţiuni.

Cu ocazia cercetărilor efectuate de polițiști s-a stabilit faptul că, la data de 3 iulie a.c., bărbatul ar fi fost apelat telefonic, de către o persoană necunoscută, care s-a recomandat a fi lucrător ANAF și care sub pretextul că persoana vătămată ar trebui să recupereze o sumă de 4120 lei, TVA restant, de la o firmă pe care acesta o administrează, l-ar fi convins să transfere suma de 31.950 lei, din contul bancar al firmei pe care o administrează, într-un alt cont bancar, aparținând unei persoane fizice, din municipiul Timișoara.

Urmare a demersurilor organelor de cercetare penală ale poliției judiciare și a colaborării cu polițiștii din cadrul IPJ Timiș, suma de 31.950 lei a fost recuperată în totalitate, fiid returnată în contul persoanei vătămate.

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Continuăm cercetările, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune, pentru stabilirea cu exactitate a întregii situații de fapt.