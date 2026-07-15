Observator » Evenimente » Cum a fost păcălit un bărbat prin metoda "ANAF". A transferat aproape 32.000 de lei în contul unui escroc

Cum a fost păcălit un bărbat prin metoda "ANAF". A transferat aproape 32.000 de lei în contul unui escroc

Cum a fost păcălit un bărbat prin metoda "ANAF". A transferat aproape 32.000 de lei în contul unui escroc - Sursa: Profimedia
Google News ObservatorNewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește ObservatorNews pe DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover
Angela Bertea | Timp citire: 1 minut
Publicat la 15.07.2026, 13:00 | Modificat la 15.07.2026, 13:07

Un bărbat a fost înșelat cu suma de 31.950 de lei, după ce ar fi fost apelat telefonic de către o persoană care s-a recomandat a fi angajat ANAF și care, sub pretextul că persoana vătămată ar trebui să recupereze o sumă de 4120 lei, TVA restant, de la o firmă pe care acesta o administrează, l-ar fi convins să transfere suma într-un alt cont. 

La data de 3 iulie, Poliția municipiului Roman a fost sesizată, prin plângere, de către un bărbat de 33 de ani, din Roman, cu privire la faptul că a fost victima unei infracţiuni. 

Cu ocazia cercetărilor efectuate de polițiști s-a stabilit faptul că, la data de 3 iulie a.c., bărbatul ar fi fost apelat telefonic, de către o persoană necunoscută, care s-a recomandat a fi lucrător ANAF și care sub pretextul că persoana vătămată ar trebui să recupereze o sumă de 4120 lei, TVA restant, de la o firmă pe care acesta o administrează, l-ar fi convins să transfere suma de 31.950 lei, din contul bancar al firmei pe care o administrează, într-un alt cont bancar, aparținând unei persoane fizice, din municipiul Timișoara. 

Urmare a demersurilor organelor de cercetare penală ale poliției judiciare și a colaborării cu polițiștii din cadrul IPJ Timiș, suma de 31.950 lei a fost recuperată în totalitate, fiid returnată în contul persoanei vătămate.

Articolul continuă după reclamă

Continuăm cercetările, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune, pentru stabilirea cu exactitate a întregii situații de fapt.  

Angela Bertea
Angela Bertea

Reporter Teritoriu la Observator - Antena 1, în Nord-Estul țării. Peste 15 ani de experienţă în jurnalism.

Like
anaf inselaciune apel telefonic
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.