Fotografii şocante la un meci de fotbal pentru juniori. Un antrenor de fotbal din Vaslui a prins de gât un jucător de nici 14 ani din propria echipă şi l-a ridicat în aer. Motivul: băiatul greşise câteva pase. Bărbatul susţine că nu a fost agresiv, ci a vrut doar să îi arate cum să procedeze în teren. Cazul a ajuns în atenţia Asociaţiei Judeţene de Fotbal şi a poliţiei.

Pentru incident a fost amendat cu 3.000 de lei și a fost suspendat din activitate pentru o perioadă de doi ani, iar pentru a reveni pe banca de antrenor și pe teren va trebui să facă un curs pentru protecția și siguranța sportivilor.

Incidentul a avut loc vineri în timpul unui meci de fotbal între copii. Băiatul a dat o pasă greșită, iar antrenorul echipei Standard Vaslui, in loc să îi explice unde a greșit, a decis să îi aplice o corecție chiar în fața colegilor de echipă. Acesta l-a apucat pe băiat de gât și l-a ridicat la un metru deasupra solului. Ceilalți băieți din echipa de fotbal priveau uimiți și speriați ce se întâmplă.

Nu ar fi prima corecţie fizică și nici primul episod violent al antrenorului Mihai Lungu. În urmă cu puțin timp ar fi agresat un arbitru mult mai tânăr decât el la un alt meci de fotbal.

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