Pe 11 octombrie a fost Ziua Permisului de Conducere Românesc. Şi dacă tot l-am sărbătorit, ar fi bine să avem grijă să-l păstrăm cât mai mult timp în buzunar. Mai ales că există o metodă simplă prin care putem afla cât de aproape suntem de o eventuală suspendare.

Șoferii pot verifica gratuit, direct de pe telefon, câte puncte de penalizare au acumulat, fără să mai facă un drum la Poliție.

Tot ce trebuie să facă este să intre pe site-ul hub.mai.gov.ro, să se autentifice în contul personal și să selecteze secțiunea "Șoferi și vehicule", apoi "Istoricul sancțiunilor rutiere".

După trimiterea solicitării, documentul este generat în aproximativ un minut.

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La 15 puncte de penalizare, permisul se suspendă pentru 30 de zile, iar punctele se anulează, de regulă, după șase luni de la fiecare contravenție.