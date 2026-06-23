De ce a decis o familie din Germania să se mute într-un sat din România, "cu toaletă în curte şi net rapid"

Doi soţi şi cei patru copii şi-au lăsat în urmă căminul dintr-un sat din Bavaria pentru a se muta în "ţinutul de dincolo de păduri", adică în inima Transilvaniei. Decizia lor a fost motivată, spun ei, de dorința unui ritm de viață mai tihnit și de costurile mici de trai.

De ce a ales o familie din Germania să se mute într-un sat din România, "cu toaletă în curte şi net rapid" - Instagram

Rita Klaus, o scriitoare foarte iubită în Germania, a povestit într-un interviu acordat publicației Die Welt despre felul în care arată adaptarea la o realitate uneori surprinzătoare, alteori dificil de descifrat. "La început, copiii au fost nemulţumiţi de decizia noastră, dar acum văd din ce în ce mai mult beneficiile. Cum ar fi faptul că pot alerga noaptea târziu.

În plus, banii lor de buzunar sunt suficienți pentru cumpărături mai multe. Fiecare are propria cameră. Casa este mare și totuși a fost ieftină", spune femeia, care nu s-a sfiit nici de problemele care îi scot din sărite pe români, cum ar fi gropile de gunoi ilegale sau prezenţa câinilor fără stăpân.

Rita recunoaşte că decizia mutării nu a venit uşor, având în vedere că familia avea unele prejudecăţi legate de ţara noastră. "Gropile de gunoi ilegale și câinii fără stăpân sunt două probleme evidente în ţară. Nu are sens să ne plângem, mai ales că orice soluție pare să creeze alte probleme".

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O altă problemă pe care chiar românii o condamnă este corupţia. Însă, familia Klaus spune că nu s-a confruntat cu astfel de situaţii. Ce i-a surprins, însă, a fost birocraţia strictă. "Nu ni s-a furat nimic până acum și nu a trebuit să dăm mită nimănui. (...) Vizita noastră la notar pentru cumpărarea casei a fost amânată pentru că planul clădirii nu era actualizat și era vorba de câțiva centimetri. Ca o paranteză, întregul sistem cadastral din România tocmai a fost digitalizat", povestește Rita.

Cu toate astea, viaţa în România curge altfel pentru scriitoare şi familia ei. "România te forțează să încetinești ritmul. De fiecare dată când trec granița, am senzația că ziua devine mai lungă cu o oră". Iar costul de trai mai mic reprezintă un avantaj imposibil de ignorat. "În Germania, doar sucurile pentru copiii ar fi costat 40 de euro, în timp ce aici, cu aceiași bani, plătim masa pentru întreaga familie".

Ce o amuză sunt "priorităţile" atât de diferite ale comunităţii. Satul nu are încă un sistem de canalizare, în schimb, are internet rapid şi ieftin. "O fântână în curtea din spate și un centru de date în pod, cred că românii au prioritățile corecte. Avem un WC în curte, dar și internet de 1 gigabit pe secundă pentru doar 8 euro pe lună", povesteşte nemţoaica.